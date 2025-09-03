Marimar Vega reta a sus seguidores con los diálogos IMPOSIBLES para Dra Lucía
Marimar Vega te reta a que leas su diálogo sin trabarte y de manera creíble. ¿Eres capaz de hacerlo?
Actuar implica tener el control de muchos aspectos diferentes, comenzando por la entonación, la gesticulación y los movimientos, por ejemplo. Hay muchas cosas que no notamos, como la capacidad de pronunciar diálogos sumamente complicados de manera creíble y auténtica. Marimar Vega usó sus redes sociales para demostrar esto.
Próximamente llegará a Azteca UNO la temporada 3 de Dra. Lucía, drama médico que ha conformado una base de seguidores cada vez más grande debido a la adrenalina, emociones y profundidad que ofrece. Para los fans, Marimar Vega ha dado pequeños vistazos de su trabajo para el rol protagonista.
En exclusiva, Marimar Vega habla de su pasada relación con Adrián Uribe
Marimar Vega presume los diálogos imposibles que maneja en Dra. Lucía, temporada 3
A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió el fragmento de un libreto como los que emplea para su trabajo. Marimar Vega interpreta a la doctora “Lucía Castillo”, una profesional que tiene la extraordinaria habilidad de conectar psíquicamente con sus pacientes.
Por la naturaleza de esta serie, los diálogos suelen incluir terminología que quienes no nos dedicamos a la Medicina no solemos pronunciar rápidamente o muchas veces ni siquiera nos refiere un significado inmediato a menos de que tengamos más contexto. Para Marimar y sus compañeros de reparto, no solo hay que pronunciarlo sino hacerlo con credibilidad y seguridad.
“Los reto a que digan mi texto”, escribió Marimar Vega en su historia. En la fotografía se apreciaba lo siguiente: “Sí, hay que iniciar tratamiento con metilprednisolona en pulsos, CPAP con oxígeno alto, hay que suspender la heparina y empezar con piperacilina con tazobactam y furosemida intravenosa”.
No hay más contexto que el fragmento que vimos en la foto y no hay manera de saber cómo este diálogo se relacionará con alguna de las tramas principales o secundarias de la serie. Lo que sí tenemos es un maravilloso reto con potencial viral.
A la actriz de Dra. Lucía ya le están llegando historias y menciones de fans que han intentado decir sus diálogos de corrido y de la manera más creíble posible.