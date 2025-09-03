Toma asiento antes de conocer el precio real del pozole para las próximas Fiestas Patrias 2025

En las celebraciones patrias no hay comida que simbolice tanto la tradición como el pozole. Pero en 2025 esta receta llega con un efecto directo en el bolsillo, ya que el aumento de precios elevó el costo de varios de sus elementos. Datos de Profeco y páginas especializadas muestran que cocinarlo este año resulta más caro de lo esperado.

¿Cuánto cuesta preparar pozole en casa?

Según estimaciones actuales, preparar una porción para cinco comensales con pollo y los ingredientes más usados, maíz, lechuga, rábanos, cebolla, chiles y crema, ronda los 669.50 pesos. En cambio, si se decide hacerlo con cerdo y la cantidad se ajusta para diez personas, el desembolso promedio va de 490 a 712 pesos, dependiendo de los cortes y guarniciones seleccionados.

El monto final cambia según la zona y el sitio de compra. En supermercados las tarifas suelen ser más altas, mientras que en los mercados tradicionales se logra un ahorro ligero. De cualquier forma, el gasto supera al de años pasados.

¿Cuáles son los precios de los ingredientes para hacer pozole?

En 2025, los ingredientes que más han elevado el precio del pozole son el pollo, la cebolla y el limón, de acuerdo con los reportes de Profeco y el INEGI. Esto impacta de manera directa en el gasto familiar, el kilo de limón rebasa los 30 pesos, mientras que la carne de cerdo tipo maciza llega a rondar los 130 pesos por kilo.

Incluso los acompañamientos representan un gasto significativo. Solo un litro de crema cuesta alrededor de 70 pesos y un paquete de tostadas más de 30, lo que eleva el precio final del festín.

¿Cómo ahorrar dinero para hacer pozole?

Aunque los precios suban, hay trucos para que el platillo rinda sin perder su sazón. Expertos sugieren cocer el maíz en casa para ahorrar, aprovechar huesos de pollo o cerdo para darle cuerpo al caldo con menos carne y comprar temprano en tianguis o mercados.

Otra alternativa es pedirlo ya hecho, una ración grande cuesta cerca de 94 pesos y, para cinco personas, el gasto ronda los 470 pesos. Así, este 15 de septiembre, las familias deberán ajustar la cartera si quieren servir pozole, un plato que, pese al aumento, sigue siendo parte esencial de la celebración mexicana.

