De Abandonados a Exatlón Draft El Ascenso: La historia de Amor Carlín, campeona de los realities, de máxima exigencia

Amor Carlín antes de conquistar los corazones en Exatlón Draft El Ascenso, ya había hecho historia en Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, donde junto a Mafer, se coronó campeona y se llevó un millonario premio, con lo que se consolida como una competidora versátil que apasiona con su carisma y fortaleza.

Amor Carlín, de campeona en Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, a nueva etapa en Exatlón Draft

Fue durante la segunda temporada donde después de una competencia intensa y cardiaca, donde Amor y Mafer se alzaron como las grandes campeonas, logrando superar a sus rivales, consiguiendo llevarse a casa un premio que superó los 2 millones de pesos, triunfo que marcó su paso por los programas de competencia.

Una nueva oportunidad en Exatlón Draft El Ascenso

Hoy, Amor Carlín enfrenta un nuevo capítulo en su carrera televisiva dentro de Exatlón Draft El Ascenso, pues su carisma y competitividad la habían colocado como una de las grandes favoritas para superar la competencia, la cual por desgracia se vio truncada por un terrible accidente que la mantendrá fuera de las competencias por un periodo considerables.

El gran apoyo en redes sociales

A pesar de que Amor, ya terminó su participación en Exatlón Draft El Ascenso, sus seguidores no han dejado de compartir grandes mensajes de apoyo por medio de las redes sociales, donde aún recuerdan su paso por Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón, y su fuerte personalidad dentro de los realities deportivos de alta existencia.