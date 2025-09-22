La nueva faceta de Pascal Nadaud que emociona a sus fans de Exatlón México

Los seguidores más fieles de Exatlón México conocen bien la historia de Pascal Nadaud, uno de los atletas más carismáticos y constantes que han pisado las playas del reality. Sin embargo, su trayectoria ya no se limita solo a las pistas o al campo de rugby, puesto que en recientes días sorprendió a su comunidad con una faceta completamente nueva que ha despertado entusiasmo y orgullo entre sus fans.

¿Cuál es la nueva etapa profesional de Pascal Nadaud?

El exatleta se está abriendo camino en un mundo que parecía alejado de las competencias físicas, el de la comunicación. A través de sus redes sociales, compartió que realizó su primera entrevista frente a cámara. La experiencia fue doblemente desafiante para él, ya que su debut como entrevistador lo hizo en inglés, sin experiencia previa, en movimiento y tuvo que enfrentar uno de sus miedos más fuertes, el miedo a las alturas.

Lejos de huir del reto, Pascal se enfrentó a la situación con valentía. Confesó que temblaba mientras estaba sobre la plataforma, puesto que la entrevista fue realizada desde una estructura y mientras él y el atleta al que entrevistaba iban bajando. Cabe mencionar que la entrevista fue realizada a Aidan Heslop, campeón de Cliff Diving, por lo cual se puede inferir que la altura de la plataforma era realmente imponente.

Sin embargo, según confesó Pascal, al mismo tiempo que enfrentó su miedo ,disfrutó cada momento del proceso. Este nuevo paso marca un giro importante en su carrera, al alejarse momentáneamente del deporte competitivo y explorar el universo del contenido digital.

¿Qué proyectos está realizando Pascal actualmente?

El también jugador profesional de rugby forma parte de Hustle Lab, una plataforma que brinda información de diferentes atletas. Ahí ha comenzado a experimentar con nuevos formatos, lo que da muestra de su versatilidad y capacidad de adaptación fuera del ámbito deportivo.

Este cambio de rumbo ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes destacan su evolución personal y su constante búsqueda de crecimiento. Su estilo relajado, auténtico y directo ha sido clave para conectar con nuevas audiencias.

¿Quién es Pascal Nadaud?

Pascal Nadaud desde temprana edad, se dedicó al rugby. Formó parte de la Selección Nacional y se convirtió en una figura reconocida en el deporte, lo que eventualmente lo llevó a las filas de Exatlón México. Participó en tres temporadas: la primera, la cuarta y la octava. Aunque no alcanzó las finales, dejó huella en cada edición gracias a su esfuerzo, carisma y compañerismo.

Ahora, con esta nueva etapa en su vida, Pascal continúa inspirando a sus fans dentro y fuera de las cámaras.