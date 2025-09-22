Las tareas más difíciles del chiquero de La Granja VIP según la IA: ¡no sólo es el estiércol!

El chiquero de La Granja VIP podría convertirse en una auténtica pesadilla para celebridades como Alfredo Adame o Kim Shantal: ¡cuidar cerditos y darle mantenimiento a su hogar suena fácil, pero no lo es tanto... o al menos eso fue lo que advirtió la IA!

¿Cuáles serían las 5 tareas más pesadas del chiquero de La Granja VIP?

Aunque todavía faltan unos días para el arranque oficial de La Granja VIP en TV Azteca y la apariencia del rancho donde 16 celebridades convivirán a lo largo de 10 semanas aún es un misterio, es un hecho que se trata de un lugar con instalaciones 100 por ciento campestres, por lo que sí es posible que los competidores tengan que cuidar y darle mantenimiento a un chiquero con cerdos.

Alberto del Río “El Patrón”, la quinta celebridad confirmada para La Granja VIP, de hecho aceptó que aunque va dispuesto a todo para ganar sí hay una tarea que no se animaría a hacer: “Yo no sé si en el momento que nos pongan a hacer algo con los puercos, en el chiquero... eso sería lo más duro para mí", le contó el luchador de la WWE a Mallezaa.

Al preguntarle a una herramienta de inteligencia artificial (IA) sobre qué tareas podrían convertir el cuidar un chiquero en una pesadilla, la IA detalló que hay 5 trabajos muy pesados en particular:

REMOVER EL ESTIÉRCOL: Lo peor de un chiquero es dejar que el estiércol de los cerdos se acumule, pues es pesado, voluminoso y huele terriblemente mal, por lo que se necesitan palas, carretas y mucha fuerza tanto física como de voluntad.

CONTROLAR LA PESTE: Si el chiquero es pequeño, controlar el hedor del estiércol se convertirá en todo un reto ya que si bien los cerditos son limpios, si no cuentan con un espacio adecuado esto no servirá de nada... y no, sólo agua y jabón no bastan.

LAVAR PISOS Y PAREDES: Relacionado con el tema de la higiene, el hedor y la prevención de infecciones, un granjero responsable siempre se encarga de lavar a profundidad las paredes, cercas y el piso del chiquero con agua, jabón y desinfectantes especiales, una labor realmente agotadora.

MANEJO DE CERDOS: Si bien los cerdos son muy inteligentes y hasta pueden aprender trucos, también son muy desconfiados, por lo que intentar manejar un cerdo adulto que se ponga a la defensiva podría ser uno de los peores retos de La Granja VIP, sobre todo porque estos animales sí son pesados.

REPARAR CERCAS, COMEDEROS Y BEBEDEROS: La IA advirtió que los puerquitos jóvenes son muy traviesos y tienden a morder todo lo que encuentran a su paso, por lo que darle mantenimiento a las instalaciones del chiquero es agotador, repetitivo y requiere de mucha habilidad... ¡qué tal!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

¿Te gustaría ver a Alfredo Adame o Sandra Itzel darle mantenimiento a un chiquero como parte de sus trabajos diarios? ¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de Azteca UNO y únete a esta aventura única en la televisión mexicana!