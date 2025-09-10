Conoce a André Raya, el atleta que salió de Exatlón Draft El Ascenso. ¡Impresionante campeón!

Esta semana dio inicio Exatlón Draft El Ascenso y ayer conocimos al primer eliminado de la competencia, André Raya, quien lo dio absolutamente todo y dejó impresionados a los seguidores del programa. Te contamos algunos datos de la increíble trayectoria en los deportes que tiene el atleta.

¿Quién es André Raya, eliminado de Exatlón Draft El Ascenso?

André Raya Del Valle nació el 9 de marzo de 1998 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 27 años y una carrera bien definida en los deportes, ya que desde muy pequeño empezó con un rudo entrenamiento, el cual lo llevó a estudiar Ciencias del Deporte y la Educación.

El amor por los deportes de raqueta empezó desde muy pequeño, ya que su abuelo y papá le transmitieron la pasión por el deporte y la competencia, pues ellos ya practicaban a nivel competitivo. El atleta empezó a entrenar formalmente desde los 3 años y, a los 7, disputó su primer campeonato nacional. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por más de 20 años de experiencia, múltiples campeonatos y reconocimientos a nivel nacional e internacional, representando a México en distintas competencias.

Actualmente, André se dedica a ser entrenador de deportes de raqueta y tiene una trayectoria como deportista de alto rendimiento en pelota vasca, especializándose en frontenis, trinquete paleta goma y paleta cuero trinquet, por ello, cuenta con una condición realmente impresionante la cual dejó impactados a rodos en Exatlón Draft El Ascenso.

El paso de André Raya por Exatlón Draft El Ascenso

André Raya se integró al programa, donde no solo aportó su experiencia en la competencia, pues también se dedicó a motivar y mantener unido a su equipo mediante consejos y dinámicas de integración. Durante su paso por Exatlón Draft El Ascenso formó parte del Equipo Blanco y demostró que sabe competir bajo una estrategia, pero también tiene fortaleza en improvisar diversos retos.

El sueño de André fue corto; sin embargo, lo cumplió, ya que él soñaba estar dentro del programa desde la tercera temporada y se despide con la frente en alto, pues llegar hasta este punto es una gran victoria.

