Fue campeón del mundo con la Selección Mexicana Sub-17, estrella de Cruz Azul y hoy forma parte de Exatlón Draft

A sus 37 años, César Villaluz decidió asumir un nuevo reto fuera de las canchas de futbol, en un diferente estilo del alto rendimiento. El histórico mediocampista que deslumbró con la Selección Mexicana Sub-17 y con Cruz Azul, ahora busca un lugar en Exatlón Draft El Ascenso, etapa preliminar de la nueva temporada de Exatlón México.

¿Quién es César Villaluz, aspirante en Exatlón México?

Originario de la Ciudad de México, César Villaluz creció con el balón como compañero inseparable. Desde muy pequeño comenzó a destacar en equipos barriales, hasta llegar a las fuerzas básicas de Cruz Azul. Su velocidad, técnica y visión lo llevaron a debutar en Primera División en 2006 y convertirse en figura celeste durante varios torneos.

Sin embargo, su fama despegó años antes, cuando formó parte de la histórica Selección Mexicana que ganó la Copa Mundial Sub-17 de Perú en 2005. Villaluz fue uno de los jugadores clave en ese campeonato, donde México venció con autoridad a rivales como Países Bajos y Brasil.

¿Cómo ha sido su transición del futbol a Exatlón?

Tras una larga trayectoria profesional, que incluyó etapas en el futbol mexicano, en Guatemala, en ligas amateur e incluso en la Kings League Américas, Villaluz mantiene viva su pasión por el deporte. En 2024, fue parte de equipos como Aliens y West Santos, y recientemente Peluche Caligari. Su última parada fue en una liga amateur antes de ingresar al universo de Exatlón México.

En el Draft 2025, Villaluz se enfrenta a jóvenes promesas en intensas pruebas físicas. Su experiencia, mentalidad competitiva y liderazgo en equipo lo colocan como uno de los aspirantes con más atención mediática. A pesar de competir con atletas más jóvenes, su desempeño ha sorprendido a la audiencia y reactivó el apoyo de los seguidores cementeros.

Villaluz entrega el primer punto para el Equipo Blanco y esto comienza a elevarse en su carrera contra Jussef. 🙌🏼😎⚪️ #ExatlónDraft #ExatlónMéxico pic.twitter.com/Ka9h0d4pCD — Exatlón México (@ExatlonMx) September 10, 2025

¿En qué equipos ha jugado César Villaluz?

A lo largo de su carrera, jugó con Cruz Azul, San Luis, Jaguares de Chiapas, Atlético de San Luis, Celaya, Cancún FC y en el extranjero con el Club Polideportivo Cacereño (España) y Deportivo San Pedro (Guatemala). También formó parte de equipos alternativos como Halcones de Querétaro e Industriales de Naucalpan, además de formar parte de la Kings League Américas.

¿Cuándo fue campeón mundial César Villaluz?

En 2005, formó parte de la Selección Mexicana Sub-17 que se coronó campeona del mundo en Perú. Disputó cinco partidos y anotó tres goles durante el torneo. Ese campeonato marcó el inicio de una nueva era para el futbol mexicano y consolidó a Villaluz como una de sus jóvenes promesas. Hoy, busca escribir una nueva historia en Exatlón México.