Quién es Marina, la hermana de Alex Sotelo, el bailarín de Hip-Hop que participa en Exatlón México

El fenómeno de Exatlón México cautiva por las hazañas deportivas dentro de los circuitos, pero sus atletas extienden el interés de los seguidores por las historias personales que les rodean. Tal es el caso de Alex Sotelo, bailarín de Hip-Hop y coach de boxeo que actualmente forma parte del Equipo Azul, y cuya hermana, Marina Sotelo, brilla en un mundo muy distinto, pero igual de competitivo: el de la música y las redes sociales.

¿Quién es Marina Sotelo?

Marina Sotelo es una influencer mexicana que ha ganado reconocimiento gracias a su estilo, su autenticidad y su talento musical. Nacida el 26 de diciembre de 1995, combina su faceta de cantante con una sólida presencia en plataformas digitales. Su cuenta de Instagram, donde suma más de 440 mil seguidores, se ha convertido en una vitrina de moda, estilo de vida y, sobre todo, de su carrera como artista de reguetón. Con la reciente tendencia a mostrar el apoyo a su hermano mientras se encuentra en Exatlón México.

Después de haber incursionado en la conducción televisiva con un programa de variedades, Marina decidió enfocarse completamente en la música. Ha lanzado varios temas, que se encuentran disponibles en plataformas digitales como Spotify y YouTube, donde poco a poco ha construido una base de seguidores que apoyan su propuesta urbana. Además, su estilo llamativo y su cercanía con el público la convierten en una de las voces emergentes dentro de la escena del reguetón en México.

Marina y su apoyo a Alex Sotelo en Exatlón México

El vínculo familiar entre Marina y Alex Sotelo despertó curiosidad entre los seguidores del programa. Mientras él se enfrenta en las playas de República Dominicana en los circuitos donde da muestra de su fuerza, disciplina y habilidades como boxeador y bailarín de Hip-Hop, su hermana lo respalda desde fuera con el mismo espíritu de entrega.

La conexión entre los Sotelo suma una capa extra de interés para los fans del reality, quienes ahora siguen los duelos de Alex en el Equipo Azul, mientras descubren la historia de Marina, su música y el apoyo que brinda a su hermano.