¡Traición! Ricardo Peralta no votará por César Doroteo en La Granja VIP... ¿entonces?
El carismático “Torpecillo” le advirtió a su amigo que su preferencia tuvo un cambio drástico
Ricardo Peralta, el mejor amigo y cómplice de nuestro querido granjero César Doroteo, le advirtió al influencer que no cuente con su voto a la hora de la verdad en La Granja VIP: ¡"Torpecillo” ya le dio su apoyo a otra celebridad que no es Teo! Entérate de quién es.
¿Por quién va a votar Ricardo Peralta en La Granja VIP?
Cuando Teo se convirtió en la sexta celebridad confirmada para unirse al reto de La Granja VIP, Ricardo Peralta compartió un par de historias de Instagram en las que expresó su emoción con un expresivo “¡Kheeeee!”, lo que fue interpretado como una señal de apoyo a su amigo con quien abrió el canal de YouTube “Pepe y Teo”.
Sin embargo, do granjeros después, las preferencias de Ricardo Peralta cambiaron de una forma radical: ¡todavía no inician los viernes de traición de La Granja VIP y ya hubo una!
Todo comenzó cuando Kike Mayagoitia, el octavo granjero confirmado para este reality show de TV Azteca, publicó un sexy video con el que se autoproclamó como el “vaquero favorito” de La Granja VIP, publicación que encendió la temperatura de los fans y flechó a Ricardo Peralta:
“Ay Dios… ya sé por quién voy a votar @cesardoroteo, ni modos” escribió “Torpecillo” para adelantar que todo su apoyo se va para Kike Mayagoitia, ¿pero será que alguien más se robe la atención del influencer?
La ocurrencia de “Torpecillo” no pasó desapercibida para nadie: ¡hasta la cuenta oficial de Instagram de La Granja VIP dejó un mensajito para calmar los ánimos ante este giro inesperado! “Nomás no se peleen”, recomendó.
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
La Granja VIP con César Doroteo y Kike Mayagoitia como las celebridades que sudarán al máximo para avanzar en la competencia se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. ¡No te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+! Algunas de las actividades del día a día son:
- DOMINGO - LA GALA
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN