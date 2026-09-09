¿Qué atleta gana el Juego por la Medalla Varonil hoy miércoles 09 de septiembre en Exatlón México Décima Temporada?

La lucha por una nueva medalla promete convertirse en uno de los momentos maps intensos de Exatlón México Décima Temporada, ya que los atletas deberán enfrentarse de manera individual y dejar atrás las estrategias de equipo para buscar uno de los reconocimientos más importantes de la competencia.

Cabe destacar que tanto el Equipo Azul como el Equipo Rojo tienen las mismas oportunidades, asimismo, los nombres que destacan para llevarse la medalla en la emisión de hoy aparecen varios campeones y atletas que ya han demostrado tener experiencia en los exigentes circuitos.

¿Quién ganó la Medalla Varonil hoy 9 de septiembre?

Tras su estreno Exatlón México arrancó esta décima temporada con 20 atletas divididos entre los Equipos Rojo y Azul,en los cuales se encuentran campeones, leyendas del programa y nuevos competidores

El Equipo Rojo se conformó con: Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Ella Bucio, Montse Mejía, Pablo Franco y Jerry Lizárraga. Tras la salida de Anaid Torres, Karol Rojas llegó como refuerzo.

Mientras que el Equipo Azul cuenta con: Alexis Vargas, David Juárez “La Bestia”, Andrea Medina, Doris del Moral, Adrián Leo, Fernando Vallejo, Erick Segura, Katia Gallegos, Natasha Septién y María Salazar.

Tras conocer los nombres de quienes conforman cada equipo, hoy que es miércoles de Medalla varonil todos los atletas tienen la oportunidad de coronarse.

¿Cómo llega cada equipo a la competencia?

Los Rojos llegan con una alineación cargada de experiencia. Pato Araujo, Aristeo Cázares y Heliud Pulido son algunos de los nombres que pueden marcar diferencia cuando se trata de pruebas individuales, mientras que el resto del equipo aporta velocidad, fuerza y resistencia como Jerry Lizarraga, Pablo Franco.

Los Azules también cuentan con figuras de gran experiencia. Alexis Vargas quien llega con el antecedente de haber conquistado el campeonato varonil de la temporada anterior, mientras que David Juárez “La Bestia”, Fernando Vallejo y Adrian León e Irvin Villatoro aportan experiencia en los circuitos y capacidad para competir bajo presión.