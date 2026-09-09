Qué hacer con el suero del kéfir: 4 recetas sencillas que puedes hacer para iniciar la mañana con mucha energía y con el estomago lleno

El suero del kéfir suele ser aquel líquido que sobra al momento de hacer leche fermentada o cuando se comienza a realizar un queso, en muchas ocasiones solemos tirarlo ya que desconocemos su funcionamiento, pero puedes seguir disfrutando de sus propiedades al aplicarlo en recetas sencillas.

Para que ya no lo deseches, te detallaremos 4 opciones que puedes aplicar, grandes alternativas para que puedas iniciar tu mañana con energía y con el estomago lleno.

4 ideas para usar el suero del kéfir

¡No lo tires! Si por alguna razón no quieres aprovechar el suero de kéfir, puedes almacenarlo en un recipiente de vidrio con tapa en el refrigerador para que lo mantengas por más tiempo. De todos modos, te dejamos 4 recetas fáciles que puedes aprovechar para usar el ingrediente por la mañana:

Limonada

Si quieres llevar una bebida refrescante a tu trabajo, puedes hacer una limonada con probióticos. Solamente debes mezclar el kéfir con jugo de limón y azúcar, en estos casos no hay cantidad exacta de preparación, por lo que debes probarlo y hacer las modificaciones hasta obtener la bebida de tu preferencia.

Batido mañanero

Una gran alternativa para iniciar tu mañana con mucha energía, para ello usa media taza de suero de kéfir con 1/2 taza de agua, además de añadir los frutos que quieras para darle un mejor sabor. Todo lo vamos a triturar en la licuadora hasta obtener una mezcla homogénea.

Base para una masa

Si por la mañana deseas probar una receta de panqueques, crepas y waffles, para ello solamente deberás hacer la misma mezcla en seco para después sustituir el líquido con el suero que nos salga, siendo una gran alternativa para poder hacer las bases de pan, realiza las preparaciones.

Yakult Casero

El ingrediente casero puede ser de gran ayuda al momento de preparar un yakult casero, ya que podemos hacer un autentico elixir probiótico. Para ello hay que mezclar dos tazas de suero, 2 tazas de leche descremada, 1 cucharadas de vainilla y cucharadas al gusto de miel maple para endulza.