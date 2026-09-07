¿Quién gana la Batalla por la Villa 360° HOY lunes 07 de septiembre del 2026 en Exatlón México Décima Temporada?

La competencia llega después de un domingo marcado por la salida de Erick Segura, quien se convirtió en el segundo eliminado de la temporada y dejó al Equipo Azul con nueve integrantes.

Ante la baja del atleta los equipos tendrán que enfrentarse en una competencia decisiva este lunes, ya que hoy se lucha por La Villa 360° un lugar que todos buscan para hacer más amena su estancia y sobre todo sirve como un refuerzo para mantenerse al 100% dentro de la competencia.

¿Quién ganó La Villa 360° hoy lunes 7 de septiembre?

La Villa 360° representa mucho más que un lugar para descansar. El equipo que consigue conquistarla obtiene mejores condiciones para recuperarse entre competencias, algo que puede convertirse en una ventaja importante conforme avanza la semana.

Además, la batalla obliga a los atletas a combinar velocidad, precisión, resistencia y estrategia. Por ello, una mala decisión en los últimos enfrentamientos puede cambiar completamente el rumbo de la competencia.

Debido a que aún no se registra la batalla, hasta el momento cualquiera de los dos equipos: Equipo Rojo y Equipo Azul puede ser el ganador y estar dentro de La Villa 360°.

Cabe destacar que El Equipo Rojo podría aprovechar su experiencia y cambios que ha regisstrado estos días. Para este equipo Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido y Zudikey Rodríguez representan cartas de experiencia que podrían marcar diferencia en los enfrentamientos decisivos.

Miengtras que El Equipo Azul tampoco llega derrotado. Alexis Vargas, campeón de la temporada anterior, junto con David Juárez “La Bestia”, Adrián Leo y el resto de sus compañeros, pueden dar la sorpresa y recuperar terreno después de la eliminación de Erick.

¿Cómo llegan los Equipos previo a La Batalla por la Villa 360°?

El Equipo Rojo que está integrado actualmente por Aristeo Cázares, Pato Araujo, Heliud Pulido, Pablo Franco, Jerry Lizárraga, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Ella Bucio y Karol Rojas.

Del lado Azul se encuentran: David Juárez “La Bestia”, Andrea Medina, Doris del Moral, Alexis Vargas, Adrián Leo, Fernando Vallejo, Katia Gallegos, Natasha Septién y María Salazar.