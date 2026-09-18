Exatlón México: tensión, estrategias y tres Rojos en riesgo

En Exatlón México de hoy, los Rojos enfrentan una fuerte presión tras sus resultados y reciben cuestionamientos por su falta de compromiso y coordinación. Mientras tanto, los Azules celebran haber colocado a tres rivales en riesgo de eliminación. Además, Natasha no competirá por una dolencia en el pie y Emilio habla con Paulette sobre la situación del equipo rumbo al domingo.

