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Exatlón México 2024
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Exatlón México: tensión, estrategias y tres Rojos en riesgo

La presión aumenta mientras ambos equipos definen su estrategia.

En Exatlón México de hoy, los Rojos enfrentan una fuerte presión tras sus resultados y reciben cuestionamientos por su falta de compromiso y coordinación. Mientras tanto, los Azules celebran haber colocado a tres rivales en riesgo de eliminación. Además, Natasha no competirá por una dolencia en el pie y Emilio habla con Paulette sobre la situación del equipo rumbo al domingo.

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