¿Eres el mayor fan del Exatlón? ¡Contesta este quiz y descubre qué tan fan eres! ¡Comparte tu resultado!

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Dale un toque artesanal, fresco y moderno a tu dormitorio con estas 4 ideas de crochet para tejer cubresábanas.
Ponte manos a la obra y haz tu propia manicure en uñas largas o cortas. Estos diseños te ayudarán a combinar con tu propio look en las fiestas.
El integrante de Jesse & Joy sorprendió a sus seguidores al revelar que se tomará un tiempo aunque continuará junto a Joy con los compromisos previamente anunciados.
Kunno quería averiguar un poco sobre las actitudes de María Karunna en La Granja VIP y terminó descubriendo su “táctica” para pasar desapercibida.
Darle una segunda vida a los guantes que ya no ocupas es una de las mejores maneras de sumarse al reciclaje creativo y brindar a tus piezas un nuevo uso
Muchas personas indican que de repente les sale una línea negra en su uña. Es por eso que los expertos en salud te explican qué significa. Toma nota y cuídate.