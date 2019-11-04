¿No te perdiste ningún capítulo de la semana 11 de Exatlón? Demuéstranos que eres el mayor fan de esta competencia.

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La postura al dormir, la hidratación y la protección solar pueden influir en la aparición de líneas o arrugas en el escote. Estos son los cuidados que necesita la piel en dicha zona.
Aprovechando que estarás en casa con tus pequeños, estas 3 manualidades se pueden hacer fácilmente con cucharas de plástico. Elige la opción que más te guste.
Estas ideas DIY permiten renovar, organizar y decorar diferentes espacios del hogar de forma sencilla, creativa y económica para comenzar la vuelta a la rutina.
Los perfumes con acordes de café, vainilla, leche y caramelo ganan protagonismo en los meses más frescos. Estas 5 opciones recrean bebidas cremosas y dulces.
Los hombres nacidos bajo el Sol de Virgo suelen ser asociados con el compromiso, la atención a los detalles y una forma práctica de demostrar sus sentimientos dentro de una relación. Así es el novio virginiano.
El verde es uno de los colores más sofisticados para el manicure de otoño y se pueden hacer hermosos diseños de uñas que no quedan muy exagerados.