¡Participa en el COLOSAL CHALLENGE! ¿Estás listo para demostrar tus pasión por el Exatlón y tener la posibilidad de aparecer en televisión?

Por primera vez, tu gran pasión por el programa más exitoso de México te da la oportunidad de aparecer en televisión durante la transmisión en vivo. ¡Participa en el COLOSAL CHALLENGE y vive la fiebre del Exatlón!

Sigue estos pasos para poder participar en la dinámica:

1. Arma un circuito casero. ¡Tu creatividad será el límite para que puedas armar tu recorrido! Puedes hacerlo en tu casa, en la escuela, en el trabajo o en el parque, y puedes reunir a quien tú quieras para que participen.

2. Manda tu video superando la pista. ¡Sube a Colosal Challenge el video con una duración de 45 a 60 segundos, preferentemente grabado en formato horizontal!

3. Dile a tus amigos que te apoyen. ¡Una vez que tu video esté arriba, deberás compartirlo con todos tus conocidos y decirles que voten por ti!

¡No pierdas la oportunidad de hacerte famoso, participa y sé parte del reality más importante de México!