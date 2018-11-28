¡Conoce a tus Atletas favoritos del Exatlón! No faltes a la cita este 10 de diciembre de 4 a 8 de la noche, ¡y regala muchas sonrisas!

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El próximo 10 de diciembre podrás convivir con los atletas de Exatlón México. Sólo tienes que llevar un juguete nuevo y que no use pilas a la Plaza Comercial ubicada en Melchor Ocampo #193 Esq. Marina Nacional, Ciudad de México, de 4 de la tarde a 8 de la noche.

Conoce a Jahir Ocampo, Iridia Salazar, Dragon Lee, Mariano Razo, Isabel Delgado, Karen Pérez, Andrea Arochi, Eduardo Moreno ¡y más participantes por confirmar! Además, con tu asistencia ayudarás al Juguetón y a los Reyes Magos a obtener más sonrisas.

No pierdas la oportunidad de apoyar a esta noble causa y de vivir una gran experiencia en donde podrás saludar a tus deportistas consentidos y tomarte fotos con ellos. Así que ve preparando tu cámara y recuerda llevar juguetes nuevos para tener acceso a la convivencia.

¡Te esperamos!