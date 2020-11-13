Azteca Uno Transmitirá EN VIVO la boda de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez.

La boda del año se acerca y Azteca UNO será testigo de este mágico momento.

Una de las parejas más queridas por sus compañeros y por los seguidores de Exatlón México es, sin duda alguna, la conformada por Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, pues ambos atletas se conocieron durante la segunda temporada del reality deportivo más demandante del mundo.

Y es que fue en estas tierras y playas donde nació el amor entre los dos competidores de Titanes y rápidamente hicieron match, su relación no sólo fue un “amor de verano” sino rebasó las fronteras y continuaron en México.

En repetidas ocasiones, “Capitán Coraje”, le ha propuesto matrimonio a Zudikey Rodríguez, pero por los tiempos tan apretados de los atletas esta ceremonia no se había podido concretar.

Fue la semana antepasada cuando Pato quiso dar el siguiente paso y en medio de la grabación de una ceremonia de inicio interrumpió a la “Máxima autoridad” del Exatlón para así, formalizar el compromiso.

Todos los integrantes tanto del equipo de Titanes como de Héroes estarán presentes, pero quienes también viajaran para estar al lado de la feliz pareja serán los familiares de los enamorados.

Azteca UNO y tú serán los testigos de la boda del año entre Pato Araujo y Zudikey Rodríguez, evento que será conducido por dos grandes del espectáculo, Mónica Castañeda y Penélope Menchaca.

No te pierdas la transmisión EN VIVO de la boda más esperada del Exatlón, este sábado 14 de noviembre a las 18:00 hrs. por Azteca UNO.

