Casandra Ascencio, sus grandes logros deportivos.

MVP ha logrado destacar en el ámbito deportivo mexicano, específicamente en el básquetbol femenil. Donde ha hecho historia por su gran capacidad que la ha llevado a ser una de las mejores basquetbolistas del país y representando a México en una gran cantidad de competencias internacionales.

La historia de Casandra Ascencio comienza a los 10 años cuando participaba en el torneo basquetbolista Wonder en la que más tarde, con esfuero y dedicación le hizo ganar la liga Nike. Tiempo después participó en la Olimpiada Nacional en Saltillo, quedando en cuarto lugar de la competencia.

Casandra fue demostrando que en un muy poco tiempo ya se estaba perfilando como una de las mejores mujeres en todo el país, siendo experta en el básquetbol, convirtiéndose en la jugadora más valiosa de las competencia nacionales.

En su larga trayectoria deportiva, Casandra ha tenido grandes premios y reconocimientos que avalan su gran capacidad de atleta de alto rendimiento, como ser Seleccionada Nacional de Centrobaskey Monterrey 2014, Seleccionada Nacional de Universidades Corea del sur 2015, Seleccionada en Barranquilla 2018 y ganó una medalla de bronce en Puerto Rico 2018.