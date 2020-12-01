Estadísticas de la semana 13 en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Te presentamos la tabla de estadísticas de nuestros atletas hasta la semana 13 del Exatlón.

Los días pasan en las tierras y playas del Exatlón, nuestros atletas entregan todo su talento en los circuitos más demandantes del Mundo para el entretenimiento de millones de mexicanos.

#1 lugar: Mati Álvarez.

La atleta de Titanes es conocida por su gran talento dentro y fuera de las tierras del Exatlón. La Titán es la actual campeona del reality deportivo más demandante del Mundo. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 174

Victorias: 145

Derrotas: 29

Efectividad del 83%

#2 lugar: Pato Araujo.

Capitán Araujo es un atleta que ha dado mucho de que hablar en Exatlón Titanes vs. Héroes, pero también su desempeño en los circuitos es asombroso. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 179

Victorias: 119

Derrotas: 60

Efectividad del 66%

#3 lugar: Heliud Pulido.

El actual campeón de Exatlón nunca ha dejado de sorprendernos y esta no es la excepción. Heliud encontró en estas tierras su campeonato y también el amor junto con Pame Verdirame. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 189

Victorias: 121

Derrotas: 68

Efectividad del 64%

#4 lugar: Zudikey Rodríguez.

La Titán vino a probar su suerte una vez más, pero esta vez acompañada de su gran amor, Pato Araujo. La atleta entrega todo en cada competencia y los números lo confirman. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 138

Victorias: 88

Derrotas: 50

Efectividad del 64%

#5 lugar: Aristeo Cázares.

El Titán nunca ha dejado de sorprendernos con sus espectaculares pasadas en los circuitos, por eso se ha vuelto uno de los atletas más queridos por los fans del reality. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 173

Victorias: 101

Derrotas: 72

Efectividad del 58%

#6 lugar: Casandra Ascencio.

La competidora de Héroes llegó a las tierras del Exatlón como refuerzo después de haber llegado hasta la Gran Final de la tercera temporada. Asume el reto nuevamente y así van sus números en la competencia.:

Carreras: 126

Victorias: 70

Derrotas: 56

Efectividad del 56%

#7 lugar: Pascal Nadaud.

Uno de los Héroes favoritos en esta temporada es él, y es que se ha ganado el amor de los millones de espectadores por su gran carisma. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 124

Victorias: 68

Derrotas: 56

Efectividad del 55%

#8 lugar: Evelyn Guijarro.

La atleta de Héroes regresó a las tierras del Exatlón para dejar en claro que ella puede llevarse el premio. Su rendimiento ha ido cuesta arriba y aquí lo podemos ver. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 165

Victorias: 88

Derrotas: 77

Efectividad del 53%

#9 David Juárez.

Mejor conocido como “La Bestia”, es el Héroe más querido de todas las temporadas por su gran carisma y sentido del humor. Ha tenido un excelente desempeño desde su temporada y está seguro que vino a ganar. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 174

Victorias: 89

Derrotas: 85

Efectividad del 51%

#10 lugar Doris del Moral.

La Héroe se integra por seguda vez a esta aventura. Desde el día uno se colocó como una de las favoritas del público. Así quedaron sus números:

Carreras: 45

Victorias: 22

Derrotas: 23

Efectividad del 49%

#11 Ana Lago.

La gimnasta logró adaptarse rápidamente a los circuitos de esta temporada. Ana ha conseguido puntos clave en juegos importantes pero también ha pasado por momentos no tan buenos. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 132

Victorias: 64

Derrotas: 68

Efectividad del 48%

#12 Javier Márquez.

Es uno de los ateltas más queridos de todas las temporadas por su gran carisma y sentido del humor. Ha tenido un excelente desempeño desde su temporada y está seguro que vino a ganar. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 111

Victorias: 52

Derrotas: 59

Efectividad del 47%

#13 Mauricio López.

El “hombre mono” nos sorprendió con su participación en la tercera temporada de este exitoso reality, viene con la misma decisión, ganar Exatlón Titanes vs. Héroes. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 149

Victorias: 68

Derrotas: 81

Efectividad del 46%

#14 Carmelita Correa.

La atleta de Titanes, mejor conocida como “La coneja”, ha demostrado ser una aguerrida competidora durante esta temporada de Exatlón. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 125

Victorias: 56

Derrotas: 69

Efectividad del 45%

#15 Valery Carranza.

La Héroe se integró como una de los nuevos valores de esta temporada. Su desempeño durante estas 9 semanas ha sido bueno y rápidamente se convirtió en una de las favoritas por el público. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 151

Victorias: 66

Derrotas: 85

Efectividad del 44%

#16 Keno Martell.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 51

Victorias: 22

Derrotas: 29

Efectividad del 43%

#17 Christian Anguiano.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 23

Victorias: 9

Derrotas: 14

Efectividad del 39%

#18 Mariana Ugalde.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 106

Victorias: 35

Derrotas: 71

Efectividad del 33%

#19 Carolina Mendoza.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 19

Victorias: 5

Derrotas: 14

Efectividad del 26%

No te pierdas Exatlón Titanes vs. Héroes de Lunes a Jueves a las 19:00hrs y Domingos de eliminación a las 20:00hrs por Azteca UNO.

