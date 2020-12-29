Estadísticas Semana 13 Exatlón Titanes vs. Héroes.

Los días pasan en las tierras y playas del Exatlón, nuestros atletas entregan todo su talento en los circuitos más demandantes del Mundo para el entretenimiento de millones de mexicanos.

#1 lugar: Mati Álvarez.

La atleta de Titanes es conocida por su gran talento dentro y fuera de las tierras del Exatlón. La Titán es la actual campeona del reality deportivo más demandante del Mundo. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 227

Victorias: 182

Derrotas: 45

Efectividad del 80%

#2 lugar: Pato Araujo.

Capitán Araujo es un atleta que ha dado mucho de que hablar en Exatlón Titanes vs. Héroes, pero también su desempeño en los circuitos es asombroso. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 249

Victorias: 160

Derrotas: 89

Efectividad del 64%

#3 lugar: Zudikey Rodríguez.

La Titán vino a probar su suerte una vez más, pero esta vez acompañada de su gran amor, Pato Araujo. La atleta entrega todo en cada competencia y los números lo confirman. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 181

Victorias: 113

Derrotas: 68

Efectividad del 62%

#4 lugar: Heliud Pulido.

El actual campeón de Exatlón nunca ha dejado de sorprendernos y esta no es la excepción. Heliud encontró en estas tierras su campeonato y también el amor junto con Pame Verdirame. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 240

Victorias: 149

Derrotas: 91

Efectividad del 62%

#5 lugar: Aristeo Cázares.

El Titán nunca ha dejado de sorprendernos con sus espectaculares pasadas en los circuitos, por eso se ha vuelto uno de los atletas más queridos por los fans del reality. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 246

Victorias: 149

Derrotas: 97

Efectividad del 61%

#6 lugar: Casandra Ascencio.

La competidora de Héroes llegó a las tierras del Exatlón como refuerzo después de haber llegado hasta la Gran Final de la tercera temporada. Asume el reto nuevamente y así van sus números en la competencia.:

Carreras: 181

Victorias: 104

Derrotas: 77

Efectividad del 57%

#7 lugar: Evelyn Guijarro.

La atleta de Héroes regresó a las tierras del Exatlón para dejar en claro que ella puede llevarse el premio. Su rendimiento ha ido cuesta arriba y aquí lo podemos ver. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 219

Victorias: 123

Derrotas: 96

Efectividad del 56%

#8 lugar: Pascal Nadaud.

Uno de los Héroes favoritos en esta temporada es él, y es que se ha ganado el amor de los millones de espectadores por su gran carisma. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 162

Victorias: 87

Derrotas: 75

Efectividad del 54%

#9 Jazmín Hernández.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 28

Victorias: 15

Derrotas: 13

Efectividad del 54%

#10 Ana Lago.

La gimnasta logró adaptarse rápidamente a los circuitos de esta temporada. Ana ha conseguido puntos clave en juegos importantes pero también ha pasado por momentos no tan buenos. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 178

Victorias: 92

Derrotas: 86

Efectividad del 52%

#11 Cecilia Álvarez.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 140

Victorias: 72

Derrotas: 68

Efectividad del 51%

#12 Christian Anguiano.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 84

Victorias: 41

Derrotas: 43

Efectividad del 49%

#13 lugar Doris del Moral.

La Héroe se integra por seguda vez a esta aventura. Desde el día uno se colocó como una de las favoritas del público. Así quedaron sus números:

Carreras: 103

Victorias: 49

Derrotas: 54

Efectividad del 48%

#14 Dan Noyola.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 34

Victorias: 16

Derrotas: 18

Efectividad del 47%

#15 Keno Martell.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 112

Victorias: 52

Derrotas: 60

Efectividad del 46%

#16 Javier Márquez.

Es uno de los atletas más queridos de todas las temporadas por su gran carisma y sentido del humor. Ha tenido un excelente desempeño desde su temporada y está seguro que vino a ganar. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 161

Victorias: 74

Derrotas: 87

Efectividad del 46%

#17 Valery Carranza.

La Héroe se integró como una de los nuevos valores de esta temporada. Su desempeño durante estas 9 semanas ha sido bueno y rápidamente se convirtió en una de las favoritas por el público. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 205

Victorias: 93

Derrotas: 112

Efectividad del 45%

#18 Mauricio López.

El “hombre mono” nos sorprendió con su participación en la tercera temporada de este exitoso reality, viene con la misma decisión, ganar Exatlón Titanes vs. Héroes. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 184

Victorias: 82

Derrotas: 102

Efectividad del 45%

#19 Samara Carranza.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 34

Victorias: 15

Derrotas: 19

Efectividad del 44%

#20 Ernesto Cázares.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 160

Victorias: 70

Derrotas: 90

Efectividad del 44%

#21 Carmelita Correa.

La atleta de Titanes, mejor conocida como “La coneja”, ha demostrado ser una aguerrida competidora durante esta temporada de Exatlón. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 179

Victorias: 72

Derrotas: 107

Efectividad del 40%

#22 Pamela Verdirame.

Así van sus números en la competencia:

Carreras: 29

Victorias: 9

Derrotas: 20

Efectividad del 31%

