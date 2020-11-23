La inesperada salida de Ernesto Cázares, el “campeón más querido de México”.

La noche de ayer estuvo llena de emociones en las tierras del reality deportivo más demandante del mundo.

Como cada semana, el Exatlón cumple su ciclo natural, y es ahí donde se presenta la Batalla mas importante de la semana. Héroes y Titanes llegaron al circuito de la “Alberca Olímpica” del Exatlón para enfrentarse en la Batalla por la Supervivencia.

Comenzó la prueba en manos de Pato Araujo de Titanes y de Pascal Nadaud por Héroes. Rápidamente el conjunto azul fue sumando puntos y agarrando confianza, pero el equipo rojo no se dejó y punto por punto se acercaban peligrosamente a Héroes.

Al pasar las carreras la competencia se ponía cada vez mas cerrada, y es que después de 14 carreras, no había nada para nadie. La Supervivencia estaba con un marcador de 8 – 8. Sabíamos que en máximo 4 carreras conoceríamos al equipo que despediría a un compañero de aventura. Fue aquí cuando los Titanes sacaron coraje y no quisieron llevar la Batalla al límite de carreras y en manos de Mati Álvarez, el equipo rojo venció al conjunto de Héroes.

En la ceremonia de fin de juego, Antonio Rosique, fue el encargado de mencionar a los 2 atletas que deberían de confirmar su permanencia en las tierras y playas del Exatlón. El atleta con menor puntaje de azules fue Keno Martell seguido de Christian Anguiano, ambos atletas ya estaban presentes en el Duelo de Eliminación. Segundos después conocimos a la atleta con mayor puntaje del equipo, ella sería la encargada de mandar al tercer atleta al Duelo.

Una dura salida para Héroes.

El momento de conocer al atleta que se despedirá de la aventura llegó, Casandra Ascencio mencionó que Ernesto Cázares sería el tercer atleta en ir al Duelo de Eliminación.

Keno, Christian y Ernesto estaban consientes de que tal vez sería su último día en el paradisiaco lugar, pero no se quedaron con las manos cruzadas y pelearon hasta el final. Al pasar las carreras Christian se salvó al dejar con una vida a Keno y a Ernesto, todo se resolvería en una carrera y cualquier error podría costarles la permanencia.

Con tiros perfectos, Keno Martell venció a Ernesto Cázares en un emotivo final tanto para Héroes como para todos los seguidores de Exatlón.

El “campeón más querido de México” le dice adiós al sueño de llevarse, por segunda ocasión, el tan anhelado trofeo de la victoria.