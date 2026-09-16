3 claves para evitar que a tu perro le afecte la pirotecnia este 15 de septiembre

Para todas aquellas personas que tienen perros en sus casas, deben saber que hay ciertos cuidados que hay que tener en cuenta, y en algunas fechas todavía más. Y es que ante la llegada de las Fiestas Patrias, una fecha muy importante para todos los mexicanos, te vamos a dejar claves para que a tu mascota no le afecten ni los fuegos artificiales ni la pirotecnia.

Noticias Hidalgo del 15 de septiembre 2026

Es sabido que durante las Fiestas Patrias, muchas personas estarán celebrando una fecha tan importante como esta con decoración en muchos hogares, en ciudades y con todo tipo de eventos. Y si hay algo que no puede faltar durante estos días son los fuegos artificiales o pirotecnia, que si bien nos parecerá agradable, para los perros puede ser una tortura y qué es difícil explicar.

Cómo puede afectar la pirotecnia a los perros

Pese a que los fuegos artificiales representen algo lindo para todos en estas Fiestas Patrias, no lo es en absoluto para los perros, ya quelas detonaciones pueden alterar su sistema nervioso causando pánico, ansiedad, estrés, ataques de pánico, temor, pérdida de control, entre otras graves consecuencias. Por eso, hay tres claves que compartieron los expertos que debes tener en cuenta en estas Fiestas Patrias y que beneficiará a los perros.

3 claves para evitar que a tu perro le afecte la pirotecnia en las Fiestas Patrias

Mantener a los perros dentro de la casa durante los momentos donde haya mayores detonaciones y llevarlo a una habitación tranquila y lejos de puertas y ventanas Cerrar las cortinas, ya que ayudará a disminuir los destellos de los fuegos artificiales que son perjudiciales Evitar salir a pasear con el perro, ya que un estruendo puede provocar que el animal salga corriendo, se asuste o se pierda o se lastime

🇲🇽🐾 Si durante las #FiestasPatrias notas que la pirotecnia afecta a tus animales de compañía, puedes hacer uso del Método #Tellington TTouch para brindarles seguridad.



Esta técnica puede ayudarles a manejar el estrés y sentirse más tranquilos ante los sonidos fuertes. ❤️‍🩹… pic.twitter.com/JxR7OFVayY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

En caso de que el perro esté asustado durante los fuegos artificiales en estas Fiestas Patrias, lo recomendable no es regañarlo, sino más bien hablar con voz suave y tranquila, sin forzarlo a que salga. Otra opción es mantenerlo ocupado con juegos o premios que incluya comida.