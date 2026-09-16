5 ideas de slime inspirado en KPop Demon Hunters que los niños pueden hacer en casa y ayudan a estimular su creatividad
El slime transparente con glitter y detalles de colores que están inspirados en los personajes de Kpop Demon Hunters son una actividad divertida para estimular la imaginación de los niños.
Si los más pequeños de la casa son fans de Kpop Demon Hunters pueden llevar su gusto por los personajes a una divertida actividad con slime el cual puedes hacer con materiales sencillos de conseguir y un poco de imaginación es posible crear versiones inspiradas en Rumi, Mira y Zoey utilizando brillantina, estrellas y diferentes colores.
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El slime no solo es un juguete sensorial sino también es aquel accesorio que da una oportunidad para que los niños experimenten con colores y texturas, al preparar y decorar las creaciones pueden decidir qué elementos utilizar, inventar nuevos diseños y crear propias versiones de los personajes.
A Continuación te dejamos algunas ideas para preparar varios slimes, ponerles nombres inspirados en los personajes inspirados de Kpop Demon Hunters.
5 ideas de smile inspirados en Kpop Demon Hunters que ayudan al desarrollo infantil
1.- Slime transparente inspirado en Rumi
Para representar a Rumi, una opción es preparar un slime transparente y agregar pequeñas cantidades de glitter, puedes agregar estrellas o pequeños elementos decorativos en colores que recuerden al personaje. Los niños pueden experimentar con la cantidad de glitter hasta encontrar el efecto que más les guste.
2.- Slime brillante con la personalidad de Mira
Mira puede inspirar un slime lleno de color y brillo. Una base de slime transparente puede combinarse con glitter en uno o dos tonos, además de pequeñas estrellas o confeti. Esta elección les permite experimentar con diferentes combinaciones y desarrollar su creatividad mientras crean una manualidad personalizada.
3.- Slime azul inspirado en Zoey
Para una creación inspirada en Zoey, pueden utilizar una base transparente y añadir glitter azul o inverso, un color base azul y brillantina de diferentes tamaños o pequeñas estrellas, después pueden estirarlo, amasarlo y descubrir cómo los brillos se distribuyen por toda la masa.
4.- Slime misterioso inspirado en Jinu
Para Jinu, puede utilizarse una base transparente y glitter plateado, oscuro o con efecto holográfico. También pueden añadir pequeñas decoraciones brillantes para darle una apariencia más misteriosa.
5.- Combinación de colores inspirado en Kpop Demon Hunters
La última idea puede reunir toda la temática en una sola creación, mezcla slime transparente con glitter de varios colores, estrellas y simular las luces o colores de un concierto de KPop.
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