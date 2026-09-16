5 ideas de slime inspirado en KPop Demon Hunters que los niños pueden hacer en casa y ayudan a estimular su creatividad

Si los más pequeños de la casa son fans de Kpop Demon Hunters pueden llevar su gusto por los personajes a una divertida actividad con slime el cual puedes hacer con materiales sencillos de conseguir y un poco de imaginación es posible crear versiones inspiradas en Rumi, Mira y Zoey utilizando brillantina, estrellas y diferentes colores.

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El slime no solo es un juguete sensorial sino también es aquel accesorio que da una oportunidad para que los niños experimenten con colores y texturas, al preparar y decorar las creaciones pueden decidir qué elementos utilizar, inventar nuevos diseños y crear propias versiones de los personajes.

A Continuación te dejamos algunas ideas para preparar varios slimes, ponerles nombres inspirados en los personajes inspirados de Kpop Demon Hunters.

5 ideas de smile inspirados en Kpop Demon Hunters que ayudan al desarrollo infantil

1.- Slime transparente inspirado en Rumi

Para representar a Rumi, una opción es preparar un slime transparente y agregar pequeñas cantidades de glitter, puedes agregar estrellas o pequeños elementos decorativos en colores que recuerden al personaje. Los niños pueden experimentar con la cantidad de glitter hasta encontrar el efecto que más les guste.

2.- Slime brillante con la personalidad de Mira

Mira puede inspirar un slime lleno de color y brillo. Una base de slime transparente puede combinarse con glitter en uno o dos tonos, además de pequeñas estrellas o confeti. Esta elección les permite experimentar con diferentes combinaciones y desarrollar su creatividad mientras crean una manualidad personalizada.

3.- Slime azul inspirado en Zoey

Para una creación inspirada en Zoey, pueden utilizar una base transparente y añadir glitter azul o inverso, un color base azul y brillantina de diferentes tamaños o pequeñas estrellas, después pueden estirarlo, amasarlo y descubrir cómo los brillos se distribuyen por toda la masa.

4.- Slime misterioso inspirado en Jinu

Para Jinu, puede utilizarse una base transparente y glitter plateado, oscuro o con efecto holográfico. También pueden añadir pequeñas decoraciones brillantes para darle una apariencia más misteriosa.

5.- Combinación de colores inspirado en Kpop Demon Hunters

La última idea puede reunir toda la temática en una sola creación, mezcla slime transparente con glitter de varios colores, estrellas y simular las luces o colores de un concierto de KPop.