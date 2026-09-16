¡SE ENCENDIÓ LA GALA! Rafa y Manelyk protagonizan TENSO enfrentamiento EN VIVO en La Granja VIP

En medio de un clima estresante por las votaciones de nominación en La Granja VIP Segunda Temporada, el foco estelar se convirtió en el escenario de un acalorado intercambio de reproches que elevó la temperatura de la competencia a niveles críticos.

El conflicto detonó cuando el conductor Adal Ramones le pidió a Pascal Nadaud, en su calidad de Capataz de la semana, que diera a conocer el nombre de su nominado directo. Sin titubear, el atleta señaló a Rafa Mercadante, argumentando que su decisión se basaba en las diferencias y roces que sostuvieron en días recientes dentro del reality.

Al tomar la palabra para reaccionar a su sentencia, Mercadante decidió retomar el pleito que venía arrastrando con Manelyk González, intentando aclarar una vez más que en ningún momento la había acosado. La intervención encendió de inmediato a la influencer, quien le exigió visiblemente molesta que dejara de pronunciar esa palabra, remarcando que ella jamás utilizó dicho término para referirse a su comportamiento.

Mane fue más allá al cuestionar la autenticidad del conductor, asegurando que no percibió sinceras las disculpas que él le ofreció días atrás por haberlas hecho de manera pública frente a las cámaras y todos los granjeros a diferencia del gesto que ella tuvo al disculparse con él en estricto privado.

¿Quiénes son los nominados este miércoles 15 de septiembre en La Granja VIP?

Tras el encontronazo, Adal Ramones volvió a tomar la palabra para consolidar la lista de concursantes en riesgo de abandonar el reality show hasta el momento, y que podrían salir en el próximo ciclo.

Rafa Mercadante: Elegido de forma directa por Pascal Nadaud, el Capataz de la semana tras sus desacuerdos en las labores diarias.

Azalia Ojeda: Sentenciada por la votación del público tras las dinámicas del día.

Kunno y María Karunna: Sumados a la lista de nominados tras no alcanzar el respaldo suficiente en las votaciones de la audiencia.