Qué hacer con los garrafones de agua rotos: 4 ideas sencillas para usarlo en tu jardín

Los garrafones de agua rotos suelen ser difíciles de reparar, por lo que muchos optan por desecharlos a la basura, cuando es un material que podemos aprovechar en el jardín, en especial si eres un apasionado por las plantas o la jardinería.

Para que puedas aprovechar el material, te explicaremos 4 ideas sencillas que puede aplicar para reciclar el objeto en el jardín, ahorrarás dinero y ya no vas a generar más residuos en tu casa.

4 ideas para aprovechar los garrafones de agua rotos en el jardín

Macetas

Una de las ideas sencillas que puedes aplicar en tus garrafones de agua rotos, es crear macetas para tus plantas, ya que no hay problema si tienes la presencia de fugas en el envase. Solamente debes decorar el recipiente y después cortar para poder meter la tierra con el ejemplar que deseas de tu jardín.

Huerto Vertical

Si deseas empezar a cultivar tus propios alimentos, puedes usar los garrafones para crear un huerto vertical, ideal para sembrar cilantro, fresas o lechugas. Solamente recorta uno de los lagos, haz unos orificios en la parte inferior para que salga el agua y agrega la tierra necesaria.

Regadera para las plantas

Un elemento que van a adorar tus plantas, en especial si adoran la sensación de lluvia, solamente debes hacer unos orificios en la tapa, llenamos con agua, cerramos y vertemos el líquido sobre tus plantas, recuerda no excedernos con la cantidad de agua para que podamos cargarlo sin ningún dificultad.

Protector contra plantas

Si tus plantas son acechadas por terribles plagas, no temas, puedes cortar el recipiente por la mitad para usarlo y cubrir los ejemplares, la protegerás de ser devoradas por otros bichos. No olvides recortar el envase basándote en el tamaño de tu planta para que la pueda cubrir completamente sin dañar su estructura.

¿Qué pegamento puedo usar para parchar los garrafones?

Posiblemente quieras seguir usando tus garrafones de agua para el almacenamiento de líquido, te comentamos que es una acción que no se recomienda, ya que por un lado los tóxicos del adhesivo y plásticos pueden llegar a flotar, además de tener un riesgo de filtración de agua.

Por esa razón, se recomienda desecharlos, cambiarlos por otros nuevos o en su lugar hacer uso de las 4 ideas sencillas para aprovecharlo en el jardín, muchas opciones que serán de gran utilidad.