Zudikey Rodríguez y Pato Araujo: una historia de amor nacida en Exatlón México

Pocas historias de amor pueden ser vistas desde que inician de manera orgánica, convirtiéndonos en cómplices de dos personas que deciden unir sus vidas. Un caso que ha conmovido al público en la última década es el de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, una pareja que nació en las playas de Exatlón México.

A continuación te contamos cómo se conocieron estos atletas de alto rendimiento y qué pasó con su relación.

Zudikey Rodríguez y Pato Araujo: de Exatlón México al altar

En los 9 años que ha cumplido Exatlón México en emisión, han surgido varias historias de amor, y la más icónica probablemente es la de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo. Ellos se conocieron en la segunda temporada del programa, siendo ambos pertenecientes al Equipo Rojo.

Ellos tienen en común la pasión por el deporte, la lealtad a su equipo y lo incansables que son. Zudikey, de 38 años, es una figura consagrada del atletismo en México y participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Patricio, por su parte, es un exfutbolista de 37 años que logró cumplir el sueño de jugar en las Chivas, su equipo favorito.

Desde que se conocieron tuvieron gran química como amigos, pero pronto todos comenzamos a ver “señales” de que había algo más entre ellos; por ejemplo, Pato acompañó como nadie a Zudi cuando se enfrentó a una lesión importante en la competencia, o ella se preocupó como ningún otro atleta cuando él estuvo en riesgo de salir del reality deportivo.

Fuera de la competencia, Pato Araujo escogió un estadio al que acudieron juntos para pedirle a Zudikey Rodríguez que fuera su novia. Tiempo después, a finales de 2020, le propuso matrimonio en plena temporada de Exatlón México; hasta los integrantes del Equipo Azul se emocionaron por ellos.

En noviembre de ese mismo año, la pareja contrajo matrimonio y su celebración se convirtió en la primera Boda Colosal, que incluso se transmitió en televisión.

En varias ocasiones, Pato ha dicho que Exatlón México tiene un gran significado para él porque ahí conoció al “amor de su vida”. Ellos tienen dos hijos juntos: Lían Carlo, nacido en 2023, y Antonella, nacida en 2024.