Exhiben cadáveres extraterrestres en el Congreso de México: así fue el momento

En un giro sorprendente de los acontecimientos, la capital mexicana se convirtió en el epicentro de la controversia y la intriga alienígena cuando dos misteriosos cadáveres extraterrestres, fueron exhibidos en el Congreso de México.

El evento, encabezado por el periodista y ufólogo de renombre, Jaime Maussan, ha dejado a todos preguntándose si estamos realmente solos en el universo. Si estos cuerpos resultan ser genuinos, podrían reescribir la historia de la humanidad y alterar nuestra comprensión del universo en formas inimaginables.

¿Cómo son los cadáveres extraterrestres?

Los dos pequeños cadáveres, supuestamente de origen extraterrestre, se presentaron en cajas con ventanas transparentes para que todos los asistentes pudieran echar un vistazo más cercano.

Se cree que el espécimen momificado, encontrado en Cuzco, Perú, tiene una asombrosa antigüedad de mil años. Aunque la idea de vida extraterrestre ha cautivado la imaginación humana durante décadas, este evento marcó un hito al contar con la presencia de científicos que respaldaron su autenticidad, así como de Ryan Graves, director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace y ex piloto de la Marina de los EE. UU.

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¿Es realmente un extraterrestre?

Bajo juramento, el ufólogo, compartió sus conclusiones ante los miembros del gobierno mexicano y funcionarios estadounidenses presentes. Según Maussan, el espécimen ovni fue sometido a un análisis exhaustivo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde los científicos lograron extraer evidencia de ADN utilizando la datación por radiocarbono.

"Estos ejemplares no son parte de nuestra evolución terrestre... No se trata de seres que fueron encontrados junto a los restos de un OVNI. Fueron descubiertos en minas de diatomeas y luego se fosilizaron", declaró Maussan ante un público.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Las redes sociales, como era de esperar, no tardaron en reaccionar ante esta extraordinaria revelación. Los usuarios inundaron las plataformas digitales con memes y comentarios humorísticos sobre el inusual suceso que tuvo lugar en el Congreso de México.

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