¿Quién es la exparticipante de Enamorándonos que estará en Survivor México?

Estamos a solo unos días de poder vivir el estreno de la tercera temporada de Survivor México, por lo que se han revelado los nombres de todos los participantes que van a tener que enfrentar los retos más extremos de la televisión mexicana.

Dentro de los nombres tenemos grandes regresos, pero existen otros participantes que se han robado la mirada de todos por sus polémicas vidas o participaciones en otros realities' antes de llegar a Survivor México.

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La participante de Enamorándonos que va a estar en Survivor México.

Dentro de los 22 participantes de la tercera temporada de Survivor México, tenemos a Lupita Galán, quien en el pasado fue una de las mujeres que estaba buscando el amor verdadero en el popular programa de nuestra casa, TV Azteca, Enamorándonos.

Actualmente, Lupita Galán es comerciante, pero hace unos meses formó parte de Enamorándonos al igual que en su momento lo hizo Bebeshita. Ahora la participante del reality va a buscar ser una de las sobrevivientes en Survivor México junto a los siguientes concursantes:

Karim Sayeg - Mercadólogo

Viridiana Álvarez - Alpinista

Christian Carrasco - Dentista

Ale Saadi - Bailarina

Nahomi Mejía - Modelo

Gabo Cuevas - Periodista

Italivi Orozco - Modelo

Kenta Delgado - Modelo

Tefi Valenzuela - Cantante

Cyntia Cofano - Influencer

Julián Huergo - Gamer

David Ortega - Modelo

Rogelio Torres - Enfermero

Salime Sadak - Chef

David García - Bailarín

Catalina Blanco - Productora de televisión

Yusef Farah - Biólogo

Santi Valverde - Conductor de televisión

Cate López - Actriz

Javier Ceriani – Periodista

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