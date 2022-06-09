¿Quién es la exparticipante de Enamorándonos que estará en Survivor México?
Cada día falta menos para que vivamos el estreno de la tercera temporada de Survivor México, por eso te presentamos a una participante muy querida.
Estamos a solo unos días de poder vivir el estreno de la tercera temporada de Survivor México, por lo que se han revelado los nombres de todos los participantes que van a tener que enfrentar los retos más extremos de la televisión mexicana.
Dentro de los nombres tenemos grandes regresos, pero existen otros participantes que se han robado la mirada de todos por sus polémicas vidas o participaciones en otros realities' antes de llegar a Survivor México.
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La participante de Enamorándonos que va a estar en Survivor México.
Dentro de los 22 participantes de la tercera temporada de Survivor México, tenemos a Lupita Galán, quien en el pasado fue una de las mujeres que estaba buscando el amor verdadero en el popular programa de nuestra casa, TV Azteca, Enamorándonos.
Actualmente, Lupita Galán es comerciante, pero hace unos meses formó parte de Enamorándonos al igual que en su momento lo hizo Bebeshita. Ahora la participante del reality va a buscar ser una de las sobrevivientes en Survivor México junto a los siguientes concursantes:
Karim Sayeg - Mercadólogo
Viridiana Álvarez - Alpinista
Christian Carrasco - Dentista
Ale Saadi - Bailarina
Nahomi Mejía - Modelo
Gabo Cuevas - Periodista
Italivi Orozco - Modelo
Kenta Delgado - Modelo
Tefi Valenzuela - Cantante
Cyntia Cofano - Influencer
Julián Huergo - Gamer
David Ortega - Modelo
Rogelio Torres - Enfermero
Salime Sadak - Chef
David García - Bailarín
Catalina Blanco - Productora de televisión
Yusef Farah - Biólogo
Santi Valverde - Conductor de televisión
Cate López - Actriz
Javier Ceriani – Periodista
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¿Cuándo y dónde ver el estreno de Survivor México?
El estreno de la tercera temporada de Survivor México es el próximo miércoles en punto de las 19:30 por la señal de Azteca UNO, por lo que no te puedes perder ningún momento, ya que desde el principio los participantes tendrán que demostrar de qué están hechos.