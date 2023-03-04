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FOTOS | Familia de Piqué cuenta los días para que Shakira se vaya de España.

La familia del exfutbolista desea que ya se acabe la agonía que les está haciendo pasar la colombiana.

Por: TV Azteca

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