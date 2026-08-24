En esta ocasión contamos con Antrax, quien nos habló sobre lo sucedido en sus últimos días en MasterChef 24/7

A poco menos de La Gran Final de MasterChef 24/7, en esta ocasión tuvimos el gusto de platicar con Antrax, uno de los participantes que más duró en la competencia y que lamentablemente tuvo que salir debido a problemas de salud tras un accidente en una Gala de Eliminación... ¡Eso y más en El Otro Lado de Los Realities!