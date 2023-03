Familia de Piqué responde a indirectas de Shakira con hiriente mensaje.

“TQG”, tema que recientemente lanzaron Shakira y Karol G sigue dando de qué hablar debido a las revelaciones que la barranquillera hizo sobre Gerard Piqué en el sencillo que forma parte del nuevo álbum de ‘La Bichota’ “Mañana será bonito”.

¿Qué dijo Shakira de Piqué en “TQG”? Shakira asegura que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, pero ya logró superar ese tema: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

“Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río” y “Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí, que yo soy idiota” y “tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”, son los versos que Shakira canta en “TQG”.

¿“TQG” hizo enojar Clara Chía?

De acuerdo con diversos medios internacionales, las revelaciones que Shakira hizo sobre Piqué hicieron enojar a Clara Chía, pues desconocía que el exBarcelona se mantenía muy al pendiente de la vida de su ex y que incluso la buscó en repetidas ocasiones para intentar recuperar su relación.

¿Qué dijo la familia de Piqué?

Siguiendo con que Piqué habría buscado a Shakira para intentar regresar con ella, la familia del exfutbolista salió a aclarar lo sucedido y aseguró que Gerard jamás volvió rogándole a la madre de sus hijos que regresara con él estando con su actual pareja.

“En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard. ¡Pero si es que todo este tiempo se han llevado fatal! Han sabido mantener las formas de cara a la galería en tanto no llegaban a un acuerdo, el dichoso convenio de separación. Pero ahora mismo ni se dirigen la palabra”, declaró la familia.

Cabe mencionar que la relación entre Piqué y Shakira está totalmente fracturada, de ahí que eviten tener cualquier tipo de contacto. Hace días se filtró un video donde se ve al exfutbolista dejar a sus hijos en la casa de la barranquillera y en cuanto bajan del vehículo huye despavorido y con la cajuela abierta.