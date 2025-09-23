Camilo confiesa que pintó cuadros con sangre y la placenta de Evaluna

Una de las últimas entrevistas concedidas por el artista colombiano trajo diversas reacciones por lo extremo que suena pintar cuadros con sangre o la placenta de Evaluna. Ante eso, Camilo explica cuál es la intención de acudir a estas prácticas al momento de realizar su arte. Muchos no están de acuerdo pero aquí están las explicaciones del cantante pop.

Te puede interesar - ¿Por qué Camilo y Evaluna fueron criticados por esta foto?

Te puede interesar - Esta es la opinión de Camilo y Evaluna sobre el retiro de Ricardo Montaner.

¿Por qué Camilo pintó cuadros con sangre y la placenta de Evaluna?

En medio de la gira de conciertos que el sudamericano tiene por el continente europeo, visitó el famoso programa de El Hormiguero, en el cual habló de su relación con el arte y la maternidad de Evaluna. Y específicamente, declaró que tiene un par de cuadros donde utilizó sangre de su hija Índigo y también con el líquido de la placenta del nacimiento de Amaranto.

Obviamente muchos vieron bastante extraño este tipo de prácticas, sin embargo el colombiano explicó de la primera situación: “Se cayó, se tropezó… y sangró un poquito… Me abrazó, yo tenía una camisa blanca, con una marca de sangre. Y yo dije: Wow, es la primera caída de un ser humano. De modo que decidí convertirlo en un cuadro”.

Mientras que la segunda obra de arte llegó de un modo similar: “Cuando Evaluna empezó con el trabajo de parto, se escaló todo tan rápido… la partera casi no llega y fui yo quien recibió a Amaranto. Yo decía: Alguien que me pase un cuadro. Le quitamos la funda a una almohada, le puse las manos y lo mandamos enmarcar”.

¿Cuántos hijos tienen Camilo y Evaluna?

Camilo y Evaluna son muy queridos por sus seguidores por presentar ante las cámaras lo lindo de su relación pero de manera constante también exponen cosas malas que les toca vivir. En ese sentido, el fruto de su amor ha dado a dos pequeñas. La primera es Índigo, quien nació en abril del 2022 (3 años) y la segunda es Amaranto, quien llegó a este mundo en agosto del 2024 (un año).

¿Cuántos años llevan de pareja Camilo y Evaluna?

Esta pareja, que ha contado en repetidas ocasiones la historia de un amor que era muy probable de fallar en el trayecto, suman cerca de 11 años de conocerse. Iniciaron un noviazgo en el 2015 y se casaron en febrero del 2020 en Miami, en fechas justo donde el coronavirus se propagó a nivel mundial.