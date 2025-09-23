Ángela Aguilar publica románticas fotos con Christian Nodal y los funan en Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar compartió algunas imágenes de ella con un look muy acorde al mes patrio y al género musical que ella representa. También incluyó una foto de ella con Christian Nodal, su esposo. Sin embargo, gran parte de las reacciones en su publicación han sido negativas hacia ambos.

¿Por fin se separaron? Ángela Aguilar y Christian Nodal no la pasaron juntos en las fiestas patrias [VIDEO] Christian Nodal se presentó en Morelia este 15 de septiembre y relució la ausencia de Ángela Aguilar, quien se encontraba dando un concierto con su familia.

Ángela Aguilar comparte románticas fotos con Christian Nodal, pero les llueven críticas

La cantante de regional mexicano apareció en sus fotos usando un vestido blanco de manta. Tenía motivos florales bordados en diversos colores alrededor del cuello y en la falda, como un huipil. Lo combinó con unas sandalias azules y labial rojo vibrante, lo cual le dio un toque de modernidad.

En una de las imágenes que compartió aparece junto a Christian Nodal, quien le está dando un beso en la mejilla a su esposa. En otra foto con efecto de desenfoque, los dos van caminando tomados de la mano hacia una puerta.

Aunque en la publicación Ángela no escribió nada ni hizo alusión a ninguna polémica, en la sección de comentarios salieron a relucir las controversias a las cuales se ha enfrentado la pareja recientemente. En primer lugar, usuarios de Instagram atacan a la cantante por la creencia de que ella y Nodal estuvieron involucrados sentimentalmente antes de que finalizara la relación con Cazzu.

Un tema muy constante son las críticas hacia Christian Nodal con respecto a su hija, Inti. “Mándalo a ver a su hija”, escribió una usuaria. Otra persona publicó en varios comentarios el hashtag “PermisoParaInti”, en referencia a la reciente acusación de Cazzu en el podcast Se Regalan Dudas, donde aseguró que el padre de su hija no había firmado un permiso para que pudiera viajar internacionalmente con ella por motivos de trabajo.

Hay diversos comentarios positivos hacia la pareja, pero también algunos acusan a la cantante de hacer cuentas falsas para simular más apoyo por parte del público.

Había pasado más de un mes de que Ángela Aguilar hizo una publicación centrándose en su relación con Christian Nodal. Anteriormente se unieron al “trend de los esposos”, dinámica en la cual respondían con ademanes a preguntas de la vida cotidiana, como “¿quién cocina mejor?”. En esa ocasión, la intérprete desactivó los comentarios ante las críticas que estaban recibiendo.