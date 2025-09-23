Gomita reveló que quiso ser mamá por inseminación artificial; ¿por qué no lo logró?

Gomita visitó el podcast de su hermano, espacio donde reveló fuertes secretos que ya generaron bastante ruido. Su figura ha sido parte del siempre presente escrutinio público y en esta oportunidad habló de su gran anhelo de convertirse en mamá y del por qué acudió a las cirugías plásticas para desarrollar su belleza.

Gomita espera que metan preso a su papá por haberla violentado | Episodio 6 | Podcast VLA FDS [VIDEO] Gomita quiere a su papá, pero exige que se haga justicia por haberla violentado físicamente, además de explotarla laboralmente durante su infancia.

¿Por qué Gomita no ha podido ser mamá?

Obviamente la charla avanzó por múltiples matices donde hablaron de su vida infantil, su participación en diversos realities y todo el odio que se sufre en las redes sociales. Sin embargo, en uno de los momentos más emotivos de la charla indicó que su más grande sueño es convertirse en mamá. Dijo que ya le dedicó demasiado tiempo a su carrera, por lo que le encantaría formar una familia.

Y tal ha sido su lucha por procrear, que incluso ya intentó ser mamá por inseminación artificial y dijo el por qué esto no sucedió. “Tuve un intento de ser mamá por in vitro, yo decía, ya ya quiero ser mamá. No se logró porque me fui a un reality a Argentina por tres meses y debía tener cuidados”.

¿Cuál es el origen de la “adicción” a los arreglos estéticos de Gomita?

Uno de los puntos más polémicos en la vida de la artista ha sido la clara injerencia que tuvieron en su vida los arreglos estéticos. Ante eso, comentó que esto se daba porque al tener una infancia complicada, buscó la salida con base en estos procedimientos. Y es que las personas que la terminaban cuidando en el hospital, eran sus familiares: “Me gustaba que me mimaran y me apapacharan, sentía que con esos momentos podía recuperar su cariño”.

¿Gomita tiene pareja en estos momentos?

Si no ha ocurrido nada de último momento, Araceli Ordaz es pareja de un luchador de Artes Marciales Mixtas, conocido como Juan Carlos Díaz. Incluso hace unos días la artista realizó una publicación en Instagram con unas rosas y un mensaje que decía; sé mi novia. Probablemente ya es algo totalmente oficial, después de poco más de medio año donde comenzaron a salir.