Famosos que son de origen judío y ya se pronunciaron sobre el conflicto

Desde el fin de semana pasado, el mundo ha tenido sus ojos puestos en el conflicto que estalló entre el grupo Hamás e Israel, el cual ha dejado cientos de muertos durante los primeros días de enfrentamiento.

El mundo de la farándula no ha quedado alejado de la complicada situación que se vive en Medio Oriente, ya que muchas de las grandes estrellas de las producciones de Hollywood y otras, son de origen judío.

¿A qué huelen Adam Sandler, Jennifer Aniston y Enrique Arce?

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Por eso, ahora te vamos recordar algunas de las figuras que seguramente no sabías que eran de origen judío y, que se han pronunciado sobre el conflicto armado.

¿Qué famosos son de origen judío?

Una de las primeras actrices en pronunciarse sobre el conflicto que vive su país de origen, fue Gal Gadot, quien por medio de sus redes sociales compartió un mensaje explicando la situación.

Decenas de mujeres, niños y ancianos han sido retenidos como rehenes en Gaza por Hamás. Desde la mañana se dispararon más de 3 mil cohetes. Hamás mantiene rehenes y controla bases y asentamientos en Israel. Hubo más de 900 heridos y continúan los intensos combates. ‘Escucho sus voces y están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños’. Mi corazón me duele. Orando por todos los que sufren

Natalie Portman es recordada por su participación en 'Star Wars', entre varias otras cintas que le han dado reconocimiento a nivel mundial. Ahora la actriz, hizo un llamado a la paz.

Mi corazón está destrozado por el pueblo de Israel. Niños, mujeres y ancianos han sido asesinados y secuestrados en sus propios hogares. Estoy horrorizada por estos actos bárbaros. Mi corazón late con amor y oración por las familias de todos los afectados

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Son muchos los famosos que son judíos en la actualidad, entre ellos Drake, los líderes de la banda de Kiss, Paul Stanley y Gene Simmons, Billy Joel, Harrison Ford, Scarlett Johansson, entre muchos otros.