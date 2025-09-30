Tras triunfar como actor de telenovelas, ahora este famoso vive en silla de ruedas por mala praxis

México es cuna de grandes figuras que se han destacado en la actuación, tanto en el cine como en televisión. Mauricio Herrera es un ejemplo de ello y es que cuenta con una gran trayectoria que aún lo tiene recibiendo el aplauso de su público, aunque ahora se moviliza en silla de ruedas por mala praxis.

Mauricio Herrera tiene 91 años de edad y se está preparando para presentarse en un teatro de la Ciudad de México (CDMX) con un monólogo. Sin embargo, desde hace un par de años su vida ha cambiado por lo que su salud actual ha sorprendido a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Mauricio Herrera?

El actor Mauricio Herrera se ha convertido en el blanco de los medios de comunicación luego de que confirmara que se encuentra en silla de ruedas desde hace un par de años. Una mala praxis sería el motivo por el cual se le dificulta caminar.

Según explicó, durante una cirugía de columna un médico cortó un nervio de su pierna izquierda por lo que sufrió la pérdida parcial de movilidad en este miembro inferior. Esta aparente negligencia médica ha hecho que Mauricio Herrera se movilice principalmente con ayuda de una silla de ruedas.

¿Cuál es el estado de salud de Mauricio Herrera?

La noticia sobre esta fallida intervención quirúrgica ha sorprendido a sus seguidores y es que el actor confirmó además que durante la operación sufrió la dislocación del tobillo. Esto ha agravado aún más su situación por lo que su recuperación es muy lenta.

Pese a este obstáculo, Mauricio Herrera goza de buena salud y es por este motivo que no desea alejarse de su público. El actor de 91 años de edad y, según precisó, su única dificultad de salud es el pie que no le permite caminar, por lo que tanto él como sus fanáticos aguardan por su pronta recuperación para seguir disfrutando de su talento.