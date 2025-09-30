¿Está vivo? Captan a Juan Gabriel en París: FOTO

Las redes sociales no dejan de sorprender a los internautas y es que la gran cantidad de material que se sube genera un sinfín de emociones. Ahora, la imagen de Juan Gabriel en París está revolucionando a quienes mantienen viva la teoría de que el cantante sigue vivo.

No es la primera vez que aparecen imágenes de personas que se parecen mucho a artistas como Juan Gabriel. Es por eso que se han disparado diversas teorías sobre lo que muchos suponen una muerte fingida.

¿Juan Gabriel está vivo?

La imagen que ahora se lleva toda la atención en las plataformas digitales fue compartida en la cuenta de X @RCulturaPop con el título “Aseguran que vieron a Juan Gabriel en una cafetería de París”.

Aseguran que vieron a Juan Gabriel en una cafetería de París 😱 pic.twitter.com/K7mIW9TRaR — Cultura Pop (@RCulturaPop) September 30, 2025

La popularidad del cantautor mexicano ha permitido que la imagen circule a toda velocidad en todas las redes sociales y su viralización es todo un hecho. Ahora quienes afirman que Juan Gabriel sigue vivo señalan que se trata de él, mientras que los más escépticos han tomado el posteo para bromear.

¿Qué dicen las redes sobre el supuesto Juan Gabriel en París?

Fue el 28 de agosto de 2016 cuando se confirmó la muerte del mítico Juan Gabriel, pero desde entonces una gran parte de sus seguidores afirma que el artista aun sigue con vida. Ahora, con la fotografía viralizada, muchos internautas señalan que se trata del intérprete de “Hasta que te conocí”.

Por otro lado, algunos usuarios de X han tomado la imagen del supuesto Juan Gabriel en París con humor y han dejado comentarios como “Es Wendy Guevara en unos años”, “Es mi tío Evodio pidiendo una caguamita en el centro, “Se parece más a Rafael Inclán sin bigote”, “Se parece al papá de Victoria Everglot del Cadáver de la Novia” y “Pensé que era Sergio Andrare”, entre otros.