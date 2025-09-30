Reconocido actor vende fotos para sobrevivir tras quedar desempleado

El mundo del espectáculo no siempre impacta de igual manera en quienes se desempeñan en este. La realidad económica de muchos famosos no es la que se puede pensar y un ejemplo de ello es Carlos Bonavides, reconocido actor que sobrevive vendiendo fotos.

Carlos Bonavides tiene 84 años de edad y posee una amplia trayectoria en el mundo de la actuación. Recordado siempre por su afamado personaje “Huicho Domínguez”, el éxito que supo abrazarlo parece haberle soltado la mano en la actualidad y es por eso que llama la atención cómo gana su dinero.

¿Cómo se gana la vida Carlos Bonavides?

Carlos Bonavides tuvo su momento de salto de fama en 1995 y en el cual fue parte de importantes telenovelas. Además, este año ha tenido participaciones en diferentes producciones locales pero tras finalizar las grabaciones ha tenido que recurrir a diferentes estrategias para poder generar dinero.

Tras admitir que su presente económico no es el mejor, el actor se ha dedicado a vender fotografías para poder generar su dinero. Además, sorprendió recientemente en sus redes sociales al hacer videos publicitarios para pequeñas empresas mexicanas.

¿Cómo marcha la economía de Carlos Bonavides?

En base a lo señalado, se puede estimar que Carlos Bonavides ha tenido que recurrir a estas estrategias para poder sobrevivir. Además, en algunos contactos con los medios de comunicación, ha dejado en claro que no le avergüenza recurrir a los aportes sociales que realiza el Gobierno de México.

El actor se muestra muy activo en redes sociales en donde hace publicaciones para promocionar a papelerías y locales gastronómicos, pero también utiliza las plataformas digitales para opinar sobre política. Esta última faceta ha despertado muchas críticas por parte de quienes siguen a Carlos Bonavides.