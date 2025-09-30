Cuánto cuesta ponerse unas extensiones en el salón de Micky Hair, como las de Ángela Aguilar o Priscila Escoto

No es secreto que el salón de Micky Hair en Masaryk era sinónimo de lujo, pero pocas se imaginan cuánto costaban sus famosas extensiones. Miguel de la Mora, su nombre real, no solo era estilista de celebridades: era también el creador de looks icónicos que marcaron tendencia en redes. Desde Ángela Aguilar hasta Priscila Escoto, muchas mujeres del espectáculo confiaban en sus manos para lograr un cabello de impacto.

Pero… ¿cuánto había que invertir para salir con una melena como la de sus clientas más top? Aquí te contamos.

¿Cuánto costaban las extensiones en el salón de Micky Hair?

Según declaraciones de clientas frecuentes, el servicio de extensiones que ofrecía Micky tenía un precio cercano a los 100 mil pesos mexicanos, dependiendo del largo, tipo de cabello y técnica.

Instagram/micky_hair Micky Hair fue asesinado en CDMX.

El costo incluía cabello natural de alta calidad, aplicación profesional, y seguimiento personalizado para lograr un resultado completamente integrado.

Este servicio se ofrecía tanto en su salón de Guadalajara como en el exclusivo Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en Polanco, en la Ciudad de México.

La agenda de Micky se dividía de forma muy clara: durante la primera quincena del mes trabajaba en su natal Guadalajara, y del 16 al 30, se instalaba en Polanco para atender a su clientela de la capital.

En redes sociales, era común ver a sus clientas compartiendo el proceso completo: desde la elección del tono perfecto hasta el antes y después, que muchas veces se volvía viral. La calidad del trabajo, sumada a la experiencia y el trato de Micky, justificaban —para muchas— el alto costo.

¿Qué famosas se ponían extensiones con Micky Hair?

Entre sus clientas más constantes estaban Ángela Aguilar, quien lució un cabello largo en eventos recientes gracias a su técnica, y Priscila Escoto, influencer conocida por su imagen impecable.

También se sabe que trabajó con Kenia OS, Natalia Dupeyrón y varias modelos y reinas de belleza. Más allá del resultado visual, muchas elegían a Micky por la confianza que generaba.

¿Qué pasó con Micky Hair?

Miguel de la Mora, más conocido como Micky Hair, fue brutalmente asesinado afuera de su salón en Polanco. Los primeros reportes indican que fueron dos sujetos los responsables, quienes llegaron a bordo de una moto y le dispararon al famoso estilista de 28 años. Se sabe que la policía está investigando.