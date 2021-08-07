Leonardo García confirma que podría perder su departamento en CDMX.

Leonardo García expone a la persona que lo puede dejar sin patrimonio.

Leonardo García habla en exclusiva para Ventaneando sobre la situación que está viviendo con su patrimonio desde hace siete años. Y es que, el actor, no ha podido escriturar el departamento que tiene en la Ciudad de México debido a que la inmobiliaria lo edificó de manera irregular y debido a ello podría estar en riesgo de perderlo.

Por eso, inició un proceso judicial en contra del responsable de dicho fraude, cuyo nombre revela por primera vez y se trata de Juan Pablo Guillén Rivera.

Yo quiero dar esta entrevista para que la gente no caiga en este tipo de fraudes. Yo si quiero exhibir a la persona que es responsable...

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Todo empezó hace siete años, cuando el actor compró el inmueble en vías de construcción.

Esto lo compré yo con el sudor de mi frente con todas las novelas que he hecho y todas las películas en las que he trabajado. No todo es glamuroso. La verdad son muchas horas de desvelo y luego sale uno con este tipo de fraudes y dices ‘no se vale’

No solamente soy yo, somos todos los vecinos. Los gastos tuvimos que cubrirlos nosotros porque él se deslindó por completo. El techo lo tuvimos que cambiar muchas veces, las cisternas, todo corrió por nuestra cuenta. Entre los coches tampoco cumplió con las funciones del espacio, todo fue mal hecho en todos los casos, desde que abusaron del metraje

Además, el susodicho podría haber huido a los Estados Unidos para deslindarse de las demandas en su contra.

Tengo entendido que tuvo muchas demandas encima y tuvo que irse de México. Entonces, estamos a ese grado

El abogado de Leonardo García rompe el silencio para Ventaneando.

Pero, ¿cuál es el status legal que guarda el caso? Su abogado responde en este programa.

Tenemos interpuestas acciones en la vía penal y civil. Es ahí donde estamos esperando que se resuelva por supuesto. En la demanda civil estamos reclamando el resarcimiento, estamos reclamando el otorgamiento de la escritura

Es el señor Juan Pablo Guillén Rivera, son varias demandas, por lo menos cuatro penales, una por tema de fraude. Las autoridades permitieron que esto se edificara fuera de la norma y ahora hay afectados

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