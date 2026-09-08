Ángela Aguilar criticó duramente a Shakira y manifestó que la música es sagrada por lo que no la usaría para “tirarle” a nadie

Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras realizar declaraciones sobre Shakira. La cantante estuvo en una entrevista con Alex Rodríguez y fue muy dura con la manera que utiliza la colombiana para canalizar sus emociones.

Programa 61 | 22 septiembre 2022 | Extinción directa Survivor México.

La mexicana hizo referencia a lo que elige como parte de sus canciones y fue contundente al decir que no podría usar la música para “tirarle” como lo hace Shakira en sus letras.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Shakira?

En la entrevista Ángela Aguilar fue consultada sobre si ella podría utilizar la música de la manera en que lo hace Shakira. Es decir que si ella llevaría sus experiencias emocionales a sus letras.

Si bien al principio su respuesta fue que consideraba a Shakira una artista muy completa, luego dejó en claro que no podría sentirse cómoda haciendo canciones en contra de una persona o teniendo en cuenta los aspectos negativos del otro.

A esto agregó que no se toma la música a la ligera por lo que elige cuidar la energía que ella transmite a la hora de interpretar las canciones sobre el escenario.

Como era de esperarse sus declaraciones provocaron muchas reacciones sobre todo porque muchos recordaron que en un momento Ángela Aguilar había manifestado la posibilidad de colaborar con Shakira.

En ese momento la hija de Pepe Aguilar había manifestado que, “Con Shakira, yo creo que le podríamos escribir algo a nuestros ex. Estaría súper padre. Hay una lista tan larga”.

¿Cómo sigue la carrera de Ángela Aguilar?

En cuanto a su carrera, Ángela Aguilar manifestó que ya terminó con su segundo disco y que se encuentra muy emocionada al respecto. Este es un momento especial para ella debido a que pudo participar en los arreglos y en la selección de los temas que integrarán el material.