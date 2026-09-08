Cómo tapar la cisterna: 6 ideas bonitas para aprovechar cada espacio de la casa

Si tienes una cisterna en casa que queda a la vista y no sabes cómo ocultarla, no necesitas dejar ese espacio vacío o poco estético. Con algunas ideas sencillas puedes tapar la cisterna de agua y convertir la zona en un rincón bonito y funcional que se integre con el resto de la decoración .

6 ideas para tapar la cisterna y aprovechar el espacio

No necesitas hacer una gran remodelación para ocultar una cisterna. Desde colocar una cubierta decorativa hasta crear un pequeño jardín, existen diferentes alternativas para aprovechar este espacio de la casa sin perder de vista el acceso necesario para darle mantenimiento. Puedes encontrar distintas ideas de inspiración para cubrir la cisterna en Pinterest.

Coloca una cubierta de madera. Una de las opciones más bonitas consiste en instalar una estructura de madera que cubra la cisterna sin impedir el acceso. Puedes utilizar un diseño de listones o una tapa hecha a la medida para crear una superficie que se integre con el jardín, patio o terraza. Crea un pequeño jardín. Si la cisterna está en un espacio exterior, puedes aprovechar los alrededores para colocar macetas y plantas ornamentales. Utiliza especies que se adapten a las condiciones de luz del lugar y deja libre la zona necesaria para abrir la cubierta. Así conseguirás disimular la presencia de la cisterna con vegetación y darle un aspecto más natural al espacio.

Ideas para tapar la cisterna.|(ESPECIAL/Pinterest) Haz una cubierta tipo banco. Cuando la ubicación lo permite, puedes diseñar una estructura resistente que además funcione como asiento. De esta manera, la tapa de la cisterna puede convertirse en un banco decorativo para aprovechar mejor un patio o terraza. Es importante que la estructura soporte correctamente el peso y que permita retirar la cubierta cuando sea necesario. Utiliza una plataforma decorativa. Otra alternativa es crear una plataforma que cubra visualmente la cisterna y sirva como base para colocar algunos elementos decorativos. Puedes añadir macetas, piedras ornamentales o accesorios de exterior para convertir una zona poco aprovechada en un pequeño rincón decorativo. Instala una tapa hecha a la medida. Si buscas una solución más discreta, puedes colocar una tapa diseñada específicamente para las dimensiones de la cisterna. Antes de elegirla, es importante considerar el tamaño, el peso, el material y el acceso que necesitarás para realizar labores de mantenimiento. CAP México explica algunos aspectos que deben tomarse en cuenta al elegir una tapa para cisterna.

Qué poner en la cisterna para taparla.|(ESPECIAL/Pinterest) Integra la cisterna con la decoración. Si no quieres ocultarla por completo, puedes hacer que la tapa forme parte del diseño del espacio. Píntala, utiliza materiales similares a los del piso o coloca alrededor piedras, plantas y otros elementos que ayuden a integrarla visualmente. De esta manera, la cisterna dejará de ser el punto de atención.

¿Qué debes tener en cuenta antes de elegir cubrir la sisterna de agua?

Antes de cubrir una cisterna, es importante asegurarte de que la solución permita abrirla fácilmente cuando sea necesario. La cubierta también debe ser resistente, segura y adecuada para soportar las condiciones del lugar, especialmente si estará en una zona donde caminan o se sientan personas.

Con estas ideas puedes tapar una cisterna de forma bonita sin desperdiciar el espacio. Lo importante es elegir una alternativa que combine con la decoración de tu casa y que, al mismo tiempo, mantenga el acceso necesario para revisar y dar mantenimiento al depósito de agua.