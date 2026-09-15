Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy 15 de septiembre

El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente reveló que 6 signos del zodiaco están de suerte gracias a la energía del universo. La suerte espiritual se manifestará con señales claras y bendiciones relacionadas con renovación, protección, abundancia y oportunidades favorables. Estos son los más afortunados.

1. VIRGO

Virgo destaca como uno de los signos con mayor protección y buena fortuna. Su temporada de cumpleaños trae una etapa de renovación, estabilidad y nuevas oportunidades. Además, el 15 de septiembre puede recibir sorpresas favorables en el dinero. La recomendación de limpiar y ordenar sus espacios refuerza la idea de una limpieza energética y apertura de nuevos caminos.

2. CAPRICORNIO

Capricornio recibe una energía especialmente positiva hoy. Los astros se alinean a su favor en asuntos económicos y proyectos que habían quedado pendientes. En el plano espiritual, recuperar la ilusión, caminar con humildad y reconstruir los sueños son señales de una etapa de transformación y crecimiento.

3. ARIES

Aries comienza un ciclo de limpieza emocional y renovación, dejando atrás situaciones que ya no aportan. La posibilidad de nuevos contratos y reconocimiento laboral refuerza su buena racha. Además, la conexión con el arcángel Miguel aparece como un elemento de protección y fortaleza espiritual.

4. ESCORPIO

Aunque el 14 de septiembre aparece como su fecha de mayor fortuna económica, la energía positiva puede extenderse a los días siguientes. Escorpión tiene posibilidades de recibir oportunidades inesperadas, premios o mejoras económicas. Su recomendación espiritual de limpieza y protección también apunta a una etapa de transformación.

Escorpio es uno de los signos elegidos por el universo con suerte espiritual, según el horóscopo.|(ESPECIAL/CANVA)

5. SAGITARIO

Sagitario entra en una etapa de movimiento, trabajo adicional y abundancia, especialmente con fuerza alrededor del 17 de septiembre. El principal reto será no caer en pensamientos negativos o autosabotaje. Si mantiene una actitud positiva, puede aprovechar mejor las oportunidades que el universo pone en su camino.

6. ACUARIO

Acuario también aparece entre los signos favorecidos. El 18 de septiembre podría recibir una oportunidad relacionada con premios, concursos o abundancia económica, mientras que espiritualmente atraviesa un periodo de evolución y crecimiento. Sus experiencias recientes pueden convertirse en aprendizajes que fortalezcan su camino.