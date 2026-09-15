Ideas DIY: Cómo crear un centro de mesa a partir de moldes para repostería en desuso

Las manualidades y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) son excelentes prácticas para romper con la rutina. Elaborar productos con nuestras propias manos es una invitación a alejarnos de los dispositivos móviles, poner una pausa en nuestra jornada y concentrarnos solo en crear.

Julio Camejo ROMPE en llanto durante la llamada con sus hijos

Cada proyecto demuestra que no se requieren de grandes conocimientos ni gastos para poder abordarlos. En el caso de las ideas DIY, por ejemplo, muchos de los materiales que se utilizan son reciclados por lo que solo debemos disponer de tiempo.

Centro de mesa DIY

Mientras algunas ideas se centran en personalizar objetos existentes, otras permiten crear objetos decorativos que podemos utilizar en casa u obsequiar a esa persona que tanto queremos. Las ideas DIY, además, pueden ser compartidas por lo que se trata de un proceso que promueve la socialización.

Más allá de estas introducciones, el artículo de hoy se centra en una idea DIY a través de la cual se invita a crear un centro de mesa a partir de moldes para repostería en desuso.

De moldes de repostería a centro de mesa

Reutilizar moldes de repostería descartados es una de las formas más creativas y versátiles de darle una segunda vida a los utensilios de cocina. Ya sea que tengas moldes para tartas con bordes acanalados, moldes desarmables para bizcochuelos o latas individuales para magdalenas, su estructura metálica ofrece una base sólida, vintage y llena de textura, ideal para integrarse en cualquier estilo de decoración.

A continuación, encontrarás una guía práctica paso a paso para convertir un molde de repostería en un centro de mesa botánico o decorativo, totalmente personalizada:

Paso a paso para el ensamblaje

Preparación del molde: Limpia bien el molde. Si tiene óxido o el teflón desgastado, puedes dejarlo al natural para un estilo industrial/rustic chic, o aplicarle una capa de pintura en aerosol (efecto mate, tiza o metálico).

Impermeabilización: Si planeas usar flores naturales o plantas vivas, coloca un plástico transparente dentro del molde o sellos de silicona en las uniones para evitar filtraciones de agua.

Elección de la base

Para arreglos secos o artificiales: Corta un bloque de espuma floral (oasis) seca y fíjalo al fondo con un punto de silicona caliente.

Para plantas suculentas o cactáceas: Añade una capa de piedra pómez/grava en el fondo para drenaje y luego agrega sustrato liviano.

Montaje del diseño