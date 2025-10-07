Ángela Aguilar festeja cumpleaños adelantado por esta razón

Las redes sociales de la cantante Ángela Aguilar y de su esposo Christian Nodal deben ser de las que más atención recibe a diario. Es que el joven matrimonio afronta, desde el comienzo, críticas y polémicas, aunque ahora la artista ya manifestó que inició los festejos por su nuevo cumpleaños.

Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar [VIDEO] Emiliano Aguilar ya fue alcanzado por todo el escándalo provocado por el nuevo romance de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal. ¿Qué nos dijo?

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal iniciaron su relación y se unieron en matrimonio, se convirtieron en el blanco de innumerables críticas. La separación del cantante y Cazzu fue parte del detonante de las críticas por lo que ningún movimiento que hagan se escapa de los internautas y medios de comunicación.

¿Ángela Aguilar ya celebra su cumpleaños?

Fue a través de sus redes sociales que Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al mostrar que ya inició los festejos por su cumpleaños número 22. Es que la artista publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a la frase “Empezamos con las festividades #22”.

Instagram /angela_aguilar_

En la fotografía se puede apreciar que la cantante se encuentra dentro de su avión privado que está por despegar. Además, frutas y globos forman parte de los adornos que acompañan a un pastel en el que se lee “Happy Birthday”.

¿Cuándo es el cumpleaños de Ángela Aguilar?

Como se mencionó, la publicación de Ángela Aguilar sorprendió a sus fieles seguidores ya que la artista cumple años este miércoles 8 de octubre y el posteo lo realizó este lunes 6. Todo indica que la cantante comenzó anticipadamente con los festejos y el vuelo emprendido tal vez sea parte de estos.

Ahora, las expectativas seguirán puestas sobre las redes sociales de Ángela Aguilar y también de su esposo Christian Nodal ya que algunos internautas han señalado que el pastel de la fotografía puede haber sido un regalo del cantante. Además, resta saber el destino del vuelo y si estarán juntos este miércoles cuando la intérprete de “Dime cómo quieres” sople las velitas.