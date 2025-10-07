Carolina Ross le dio su corazón a los animales de La Granja VIP: ¡prefiere hablar con ellos!

Carolina Ross nos reveló con la dinámica de TV Azteca "¿Qué prefieres?” qué está dispuesta a hacer en La Granja VIP con tal de llegar a la final; por ejemplo, le preguntamos si elegiría hablar con animales o convivir con quien no soporta y esto fue lo que nos reveló... ¡increíble!

¿Qué dijo Carolina Ross de hablar con los animales de La Granja VIP?

Con una enorme sonrisa y dispuesta a soltar factos antes de involucrarse de lleno en La Granja VIP a pesar de que no tiene experiencia en realities, Carolina Ross aceptó en cierta parte de la dinámica "¿Qué prefieres?” que sí prefiere hablar con los animales porque les tiene mucho cariño y, además, ya está acostumbrada a hacerlo.

“Pues sí, prefiero hablar con los animales. De hecho tengo un perrito en casa, se llama Chente y lo amo, a veces platico mucho con él”, declaró Ross en medio de las risas.

Sobre ser la mandona o la obediente de La Granja VIP, Carolina Ross aseguró que mantendrá una actitud más humilde con quien sabe más aunque también hará lo posible por imponer su voz cuando se presente la oportunidad.

Acerca de sus aliados, Ross aceptó que ella prefiere tener pocos aliados pero fuertes en lugar de muchos débiles... ¡la calidad es más importante que la cantidad para ella en esta aventura de La Granja VIP!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Carolina Ross y todo su poder sinaloense se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con Adal Ramones a la cabeza de nuestro equipo de conductores: ¡habrá transmisiones 24/7 en Disney+, no te las pierdas porque todos los días hay retos y dinámicas!

La agenda para cada día de la semana confirmada por TV Azteca es la siguiente: