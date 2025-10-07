Reportan a la madre de Nicandro Díaz como desaparecida tras la muerte del productor

Las redes sociales de familiares y amigos de Nicandro Díaz han elevado una alerta ante la desaparición de la madre del productor fallecido en 2024. Se trata de Delia González Hernández de quien no se sabe nada sobre su paradero y la preocupación crece.

El productor Nicandro Díaz falleció este lunes a la edad de 60 años [VIDEO] Después de un lamentable accidente en una motocicleta acuática en Cozumel, el productor Nicandro Díaz falleció la mañana de este lunes a los 60 años, QEPD.

Nicandro Díaz falleció en marzo del año pasado, a los 59 años de edad, tras protagonizar un accidente vial en Cozumel, Quintana Roo. El productor se había divorciado un año antes de su deceso y dejó una abultada herencia a su madre que actualmente tiene 90 años.

¿Cómo se conoció la desaparición de la madre de Nicandro Díaz?

Fue a través de la revista TVNotas que se informó que la madre de Nicandro Díaz había sido declarada como desaparecida y que fuentes cercanas a su familia se mostraban especialmente preocupados porque la mujer padece de Alzheimer.

De acuerdo a lo difundido, los allegados a Delia González Hernández se han apersonado en el asilo en donde la mujer residía pero allí “nadie sabe nada”. Por lo tanto, los pedidos de información para poder dar con su paradero se multiplican en las plataformas digitales.

¿Qué le pasó a la madre de Nicandro Díaz?

Mientras la búsqueda se mantiene activa, fuentes consultadas por el medio señalado sospechan que la desaparición de la madre de Nicandro Díaz podría relacionarse con su enfermedad o con una cuestión relacionada con la herencia del productor.

“Nicandro tenía más de 18 propiedades y al menos 10 están a nombre de la señora”, precisó la fuente y remarcó que Nicandro Díaz tenía una cuenta en Estados Unidos con miles de dólares. Por lo tanto, algunas sospechas recaen sobre la ex esposa del productor fallecido, identificada como Cynthia Marisol Butrón Contreras, por lo que temen que ella podrían habérsela llevado por cuestiones de dinero.