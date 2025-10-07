¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se separan? Este mensaje levanta sospechas

La relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, ha estado en el centro de la crítica desde el inicio. Sin embargo, ellos se han mostrado siempre fuertes pero un misterioso mensaje ha desatado rumores de ruptura.

En las redes sociales se ha instalado el rumo de la infidelidad por lo que todo parecería haber llegado a su fin. De esta manera es que sigue la polémica.

Todo esto se dan en el contexto del escándalo que enfrentan Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, tras las peleas con la prensa y sus polémicas declaraciones en contra de Christian Nodal.

¿Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta?

Hace unos días había surgido el rumor de que Ricardo Pérez le había sido infiel a Susana con Samii Herrera. Los medios de comunicación replicaban que el comediante había enviado mensajes de coqueteo a la joven.

Ante esto es que Samii salió a hablar del tema y manifestó que si hubo mensajes pero no con intenciones románticas. También mostró las conversaciones y contó que Pérez la buscó únicamente para pedirle que dejara de mencionarlo públicamente.

En sus redes sociales, la influencer compartió un video donde afirmó que, desde su ruptura en 2023, ha recibido numerosos ataques por parte de los seguidores del comediante.

¿Cuál fue el mensaje de Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta hizo una publicación que causó revuelo ya que daba a entender que habría terminado su relación con Ricardo Pérez.

Por medio de su cuenta de TikTok, la cantante publicó un paisaje de Monclova, que es su ciudad natal, con un misterio mensaje que decía:

“No me gusta que se termine nada, menos lo que cuesta tanto trabajo construir, como las relaciones”.

De manera inmediata los seguidores lo tomaron como una indirecta hacia lo que supuestamente pasaría en su relación con Ricardo Pérez, especialmente porque surge tras varias semanas sin apariciones públicas juntos.

Si bien siguen surgiendo rumores de posible ruptura, ni Susana Zabaleta ni Ricardo Pérez se han pronunciado al respecto.

