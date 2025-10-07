Así era el tatuaje que Lupillo Rivera se hizo por Belinda (y por qué se lo quitó)

El supuesto romance de Lupillo Rivera y Belinda sigue dando de qué hablar, pues a pesar de que ya pasaron más de seis años de que se les vinculó sentimentalmente, los cantantes se mantienen en una fuerte guerra de declaraciones. Y uno de los aspectos que mayor interés generó en su momento, fue el tatuaje que se hizo en honor de la estrella pop, pero después terminó arrancando de su piel.

De acuerdo con lo que el cantante mexicano le contó a Yordi Rosado en una entrevista para su canal de YouTube, no se borró este diseño por despecho o rencor hacia su colega, como se llegó a especular. La razón verdadera habría sido el respeto que quería guardarle a Giselle Soto, su exnovia, por lo que quiso demostrarle su cariño tapando la cara de otra mujer.

Instagram / @lupilloriveraofficial Lupillo Rivera lucía un tatuaje realista con el rostro de Belinda

El extraño tatuaje de Lupillo Rivera que borró la cara de Belinda

Las intenciones del hermano de Jenni Rivera por taparse este tatuaje de un viejo amor no sorprendieron del todo al público, pues desde que se lo hizo hubo quienes auguraron que pronto se arrepentiría. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el hecho de que se lo tapó con un diseño bastante peculiar.

Instagram / @lupilloriveraofficial Lupillo Rivera eligió un diseño bastante particular para taparse el tatuaje con la cara de Belinda

Y es que lejos de pedir una ilustración que aprovechara los espacios ya utilizados y resignificará este gesto, Lupillo Rivera optó por simplemente “pintarse” toda la zona que abarcaba la tinta con rayones irregulares. Casi como si él mismo hubiera tomado un plumón para cubrir el rostro de la actriz de “Mentiras: El Musical”.

¿Qué dijo Lupillo Rivera de Belinda? Las declaraciones que habrían molestado a la cantante

Aunque nunca ha estado del todo claro si realmente hubo un noviazgo entre Belinda y Lupillo Rivera, lo cierto es que, desde que estas versiones salieron a la luz, la actriz y cantante se distanció de su excompañero en “La Voz México”. Mientras que él se ha empeñado en insistir que sí fueron pareja y hasta ha contado intimidades de este episodio.

Tan solo en el libro “Tragos amargos” donde comparte secretos de su vida, aseveró que Beli quería tener hijos cuando estaban juntos, pero terminaron por una aparente infidelidad. Y precisamente estas revelaciones habrían provocado la molestia de la artista, quien en un reciente encuentro con la prensa se limitó a decir que no hablaba de “cosas irrelevantes”.

Como era de esperarse, estas declaraciones encendieron a Lupillo Rivera, quien le respondió a través de las cámaras de Ventaneando, solo para ironizar con sus comentarios. “Sí, estoy de acuerdo con ella, no estoy a su altura, Soy una persona irrelevante, la verdad, no estoy a su grandeza, mis respetos”.